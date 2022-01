Previziuni uluitoare despre 2022: „Răsturnări politice în România. Vin descoperiri epocale”

Sunt previziuni uluitoare despre 2022. Acest an este considerat fiind un an karmic, fatidic, dar va fi și un an în care se vor marca descoperiri epocale. Previziunile despre acest an sunt făcute de celebra clarvăzătoare Carmen Harra. Ea a vorbit și despre evoluția pandemiei, dar și despre planul politic, care va suferi răsturnări importante.

Previziuni uluitoare despre 2022

Am intrat în anul 2022, iar clarvăzătoarei Carmen Harra i s-au arătat lucruri. Ea a povestit de la Miami ce ne așteaptă de-acum.

„2022 este anul răsturnărilor politice, în România, în America, în Rusia, în Anglia”, a dezvăluit Carmen Harra, la Antena 3.

Carmen Harra a spus că anul acesta va fi unul dificil, din punct de vedere economic, primul din cei 11 ani fatidici care vor veni, dar va fi și un an al marilor descoperiri.

„Este un an, din punct de vedere economic, destul de dificil, pentru că vom vedea inflația scăpată de sub control, marcând, de fapt, 2022, primul an din următorii 11 ani pe care eu îi numesc ani de destin, ani fatidici, ani karmici. Care vor schimba viață pe Pământ, prin descoperirile care vin, absolut epocale. Dorința noastră de a intra în spațiu. În 2022 vom face niște descoperiri uluitoare. În primăvara acestul an, 2022, vom vedea că acest virus scade din intensitate și găsim noi soluții. Găsim noi pastile, noi modalități de a trata această boală. Frica se mai diminuează în intensitate. Virusul continuă să se multiplice dar găsim modalități diferite de a trata această boală.”, a mai spus Carmen Harra.

Și nea Costică Ghicitorul a făcut previziuni despre 2022

Așa cum se întâmplă adesea la intrarea într-un nou an, oamenii doresc să știe dinainte cum va fi, ce le rezervă viitorul. Mult mai aproape decât Miami este Iașiul, acolo unde bogații județului vin buluc să își afle viitorul de la nea Costică Ghicitorul, cunoscut pentru previziunile sale care s-au adeverit, dar și pentru faptul că este unchiul Înaltpreasfințitului Părinte Calinic Botoșăneanu, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, scrie BZI.

Previziunile sale despre 2022 nu ar fi prea departe de ale celebrei Carmen Harra.

„Lumea a fost dată peste cap cu pandemia asta, dar nu totul este adevărat. Nu tot ce vedem este adevărat, realitatea e împărțită în două. Oamenii sunt bulversați și nu știu încotro să o apuce. Anul 2022 va fi un an mai zbuciumat ca 2021 și va fi un an foarte greu, cu foarte mulți morți. Aproximativ un sfert din populația lumii va muri și nu doar din cauza pandemiei, vor fi foarte multe catastrofe și în concluzie va muri foarte multă lume. E o inerție pozitivă și există o putere foarte mare că se va mai împuțina lumea”, a declarat Costică Dumitriu, ghicitor din Vlădiceni, Iași, pentru sursa citată.

Lui Nea Costică Ghicitorul îi trec pragul casei modeste de la medici și avocați din Iași, ca să-și afle viitorul în iubire, la oameni simpli. E cerere mare pentru previziunile sale, mai ales că ele sunt gratis, făcute din plăcere. Se mai întâmplă uneori să îi mai lase cineva câte ceva, mai notează sursa citată.