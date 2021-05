Previziunea uluitoare a lui Carmen Harra despre Florin Cîțu. Ce se va întâmpla cu premierul EXCLUSIV

Numerologia premierului Florin Cîțu îl ajută să preia conducerea PNL, așa cum recent a anunțat că își dorește, sau chiar președinția României? Vestita Carmen Harra, care, de-a lungul vremii, a analizat și cifra destinului unor vedete de calibru de la Hollywood, ne-a vorbit despre șansele celebrului politician de a ajunge președinte de țară sau de partid.

Carmen Harra, previziune despre Florin Cîțu

”Florin Cîțu are un an foarte bun și, până în primăvara anului viitor, este favorizat în aproape toate deciziile pe care le ia”.

Carmen Harra, fosta solistă a trupei Trio Express, stabilită în America, de peste 40 de ani, a devenit specialist în numerologie, la sfaturile sale apelând vedete și politicieni din întreaga lume. Ea a vorbit, pentru playtech.ro, despre șansele lui Florin Cîțu, actualul premier al României, de a deveni președintele partidului din care face parte, PNL, în locul lui Ludovic Orban, ori chiar președintele României, în locul lui Klaus Iohannis: ”Florin Cîțu are un an foarte bun și până în primăvara anului viitor este favorizat în aproape toate deciziile pe care le ia. Asta înseamnă o perioadă de ascensiune, deci are șanse la cea mai înaltă funcție în PNL. Restul, depinde de perioadă”.

Florin Cîțu a decis să candideze la șefia PNL: ”PNL are nevoie de un suflu nou”

Florin Cîțu a precizat de ce a decis să candideze la șefia PNL, împotriva lui Ludovic Orban, actualul lider, care a anunțat că își dorește un nou mandat:”O să vă spun ce vreau și de ce candidez. PNL are nevoie de un suflu nou, în același timp să ducă mai departe principiile liberale. Promisiuni auziți zilnic. Eu v-am obișnuit cu mai puține vorbe, mai multe fapte. Mă voi asigura că PNL va fi cel puțin 8 ani la guvernare.

Vă spun că voi câștiga, nu există altă variantă, și vă invit și pe voi, colegi liberali, să faceți parte din echipa câștigătoare.”, a declarat Florin Cîțu. Potrivit deciziei Biroului Executiv Național, data propusă pentru organizarea Congresului PNL este 25 septembrie. Însă, stabilirea datei oficiale și convocarea Congresului se află pe ordinea de zi a Consiliului Național, care are loc duminică în Grădina de vară Herăstrău (Amfiteatru) a Teatrului ”Constantin Tănase” din București.

Carmen Harra ne-a mai dezvăluit cum va fi viața în România, în următoarea perioadă: ”În ciuda nebuniei generate de pandemie, va fi liniște comparativ cu ce se va întâmpla în alte părți ale lumii. Europa va fi mai afectat de migrația masivă, de tot felul de tensiuni și de proteste. În România rămâne lupta politică, dar viața rămâne, în mare parte, stabilă. Cei mai mulți dintre românii plecați la muncă în străinătate vor să se întoarcă acum acasă pentru că, în străinătate, se simt tratați nedrept, iar pandemia a amplificat tensiunile sociale.

Carmen Harra își va lansa în America o carte despre compatibilitate: ”Oamenii trebuie să învețe în ce arhetip se încadrează”.

Întrebată de reporterii impact.ro când va reveni în România, în vacanță, Carmen Harra ne-a vorbit și despre dorul de țara natală: ”Anul viitor îmi doresc să ajung din nou în România. Până atunci, în maximum o lună, îmi lansez a opta carte, am conferințe online educative, aproape lună de lună, cu românii din toată lumea, sunt multe proiecte pe care le am în derulare. ”Committed”/”Implicat – găsirea dragostei și loialității prin cele șapte arhetipuri” este titlul noii mele cărți care va apărea în SUA, în următoarea lună.

Am lucrat la această a opta carte alături de fiica mea, Alexandra. În cei peste 30 de ani de experiență, ca psiholog, am definit șapte arhetipuri umane și prezint în noua mea lucrare compatibilitatea dintre acestea. Oamenii trebuie să învețe în ce arhetip se încadrează și cu reprezentanții cărui arhetip sunt compatibili. Și în acest fel problemele din relații, mai ales în cele de iubire, pot dispărea ca prin minune. Noua carte o voi traduce și o voi publica și în România în următorul an”.