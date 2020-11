Previziune șocantă post-pandemie: ”Oamenii vor fugi cu miile din orașe înapoi la țară. Vor căuta munții cu 3 cruci”

Omenirea se confruntă acum cu pandemia de coronvirus, care a făcut mii de victime la ora actuală. În urmă cu câteva luni, numărul total al cazurilor a depășit 14,3 milioane, dintre care peste 8,5 milioane s-au vindecat. Profeție despre o boală nemaivăzută și căreia ”nimeni nu va fi în stare să-i găsească leacul” au fost făcute de doi frați sârbi, pe nume Milos și Mitar Tarabic, care au trăit în secolul al XIX-lea.

Previziune șocantă post-pandemie:

Proorocirile lor s-au dovedit a fi, de -a lungul timpului, exacte și ușor de înțeles pentru oricine. De menționat este că cel care a dat lumii cele mai exacte prevestiri legate de viitorul apropiat al omenirii, dar și de schimbarea cursului istoriei a fost Mitar Tarabic, cel care a trăit în Serbia de astăzi între 1829-1899. Mitar s-a născut și a trăit toată viața în satul Kremna, loc unde a avut toate viziunile sale pofetice. El a fost un om extrem de religios și devotat credinței ortodoxe, și l-a avut ca naș și duhovnic pe preotul Zaharia Zaharic (1836-1918). Iată ce profeție a făcut acesta vizavi de boala nemiloasă cu care se confruntă omenirea:

”Intreaga lume va fi potopita de o boala nemaivazuta si nimeni nu va fi instare sa-i gaseasca leacul. Toti doctorii vor striga ca ei stiu, ca sunt destepti si invatati, dar nu vor fi in stare de nimic. Adevaratul leac il vor gasi cu ajutorul lui Dumnezeu, inlauntrul lor si peste tot in jurul lor…

Oamenii vor calatori in alte lumi, dar vor gasi acolo doar deserturi fara de viata, si vor gandi in trufia lor ca ei cunosc mai multe decat Domnul insusi. Oamenii vor calatori in jurul stelelor si Lunii, dar nu vor gasi viata la fel de frumoasa ca cea de aici. Vor gasi alte feluri de viata, dar ei nu vor fi in stare se le inteleaga.

Cu cat oamenii vor cunoaste mai multe, cu atat va fi mai putina dragoste intre ei. Ura dintre ei va fi atat de mare incat le va pasa mai mult de micile lor masinarii, decat de rudele si prietenii lor iubiti. Omenilor vor avea mai multa incredere in micile lor masinarii care le vor fura libertatea, decat in fratii si vecinii cu care se inconjoara.

Cei care vor citi si invata carti cu numere, se vor crede mai invatati si mai intelepti decat restul oamenilor. Acesti asa-zisi oameni intelepti isi vor lasa vietile conduse de calcule si socoteli, si vor trai doar dupa cum le spun numerele. Printre invatatii acestia vor fi deopotriva oameni buni si oameni rai. Acesti invatati rai vor face lucruri rele si groaznice, vor otravi aerul si apa si vor imprastia mizerii peste mari, rauri si pamanturi, iar multi oameni nevinovati vor muri de felurite boli necunoscute. Oamenii buni si intelepti vor vedea ca munca si eforturile lor nu valoreaza un singur ban si vor privi neputinciosi la distrugerea lumii. In loc sa caute intelepciunea in masini, numere si socoteli, oamenii buni se vor indrepta spre rugaciune si meditatie.

Cand cei multi se vor apuca sa mediteze, vor fi mai aproape de intelepciunea lui Dumnezeu, dar va fi prea tarziu, pentru ca cei rai vor otravi lumea, iar oamenii vor pieri pe capete. Atunci, oamenii vor fugi cu miile din orase inapoi la tara. Vor cauta muntii cu trei cruci, si acolo inlauntrul lor, vor putea, in sfarsit, sa bea apa si sa respire aer curat. Cei care se vor salva pe ei si pe familiile lor, vor avea de suferit, deoarece o mare foamete va apare. Va fi mancare si bautura cu nemiluita in orase, dar va fi toata otravita. Multi o vor manca, fiindca foamea le va lua mintile, dar vor muri pe loc.

Cei care vor posti pana la sfarsit vor scapa cu viata, deoarece Domnul se va uita dupa ei si ei vor fi aproape de Domnul. (Posibil ca muntii cu trei cruci sa fie in egala masura adaposturi antiatomice, pe usa adaposturilor de acest fel este zugravit un semn asemanator a trei cruci, la fel de bine pot fi niste munti deasupra carora va apare semnul celor trei cruci). Numai o singura tara, aflata la capatul Pamantului si inconjurata de mare si la fel de intinsa ca Europa, va trai in pace si fara de necazuri. Cei care vor fugi si se vor ascunde in muntii cu trei cruci, se vor afla la adapost si vor scapa cu viata, care mai apoi, va fi plina de fericire, bunastare si dragoste, pentru ca nu vor mai fi nicicand razboaie.”, a spus acesta.

A proorocit și despre al Doilea Război Mondial

Dar previziunile lui Mitar Tarabic nu se limitează aici. El a mai profețit și despre cel de-al Doilea Război Mondial.

“Dupa Marele Razboi, pacea va domni in lume. Multe tari noi vor aparea, cu oameni negri, albi, rosii si galbeni. Va fi formata o curte internationala care nu le va permite tarilor sa se lupte intre ele. Acesta curte va fi deasupra tuturor regilor. Cand se va starni un razboi, curtea va judeca, incercand sa transforme ura si macelarirea in dragoste si pace. Norocosii care vor trai sa vada acele timpuri vor fi fericiti. Vor exista cateva razboaie in jurul regatului lui Israel, dar mai devreme sau mai tarziu, va fi pace si acolo. In aceste razboaie, fratii se vor lupta intre ei, vor face pace, dar se vor uri pe ascuns. Toate razboaiele mici vor fi starnite de imparatiile mari, din ura si rautate…

Regatul sarb va fi puternic, iubit si respectat de toti. Sarbii vor munci in toata Europa, iar lumea va fi multumita de ei. Oamenii vor manca paine alba, facuta din faina alba si bogata. Toata lumea va calari carute de fier, fara boi sau cai. Oamenii vor calatori in ceruri. In Uzice vor fi multe fabrici, iar sarbii vor lasa munca campului pentru a veni sa lucreze in aceste fabrici. La incepul le va placea mult, dar isi vor aduce aminte de pamanturile lor si se vor intoarce acolo.

Serbia o va duce cel mai bine, atata timp cat va fi la putere omul cu ochi albastri calare pe cal alb, cel care va aduce in Serbia, un fel de noua religie. El va urca pe tronul nostru si va trai o viata lunga pana aproape de 100 ani. Lui ii va placea mult vanatoarea si, intr-o zi, va cadea jos de pe cal si isi va pierde un picior. De la acea rana va muri, nu de batranete.” Vezi mai multe profeții ale lui Mitar Tarabic AICI.