Prețurile Dacia Spring facelift revin la valorile din 2021? Cât va costa mașina, în funcție de motorizare

Gigantul Renault se pare că a dat lovitura cu noile modele din gama Dacia, iar cel mai surprinzător succes l-a avut Dacia Spring, varianta electrică. La finalul anului trecut, gigantul anunța prețurile Dacia Spring facelift, dar mulți spun că acestea revin la valorile din 2021. Dacă ești fan și vrei să o cumperi, citește mai departe și vezi cât va costa mașina, în funcție de motorizare.

Gigantul Renault anunță prețurile Dacia Spring facelift

Restul Europei a putut cumpăra noua Dacia Spring de aproximativ doi ani, dar în sfârșit a ajuns și în Marea Britanie și, așa cum compania a reușit cu Sandero, cea mai ieftină mașină din Marea Britanie, Dacia Spring va deveni cea mai ieftină mașină electrică din această țară.

Odată cu lansarea pe piața britanică, programată pentru toamna acestui an, gigantul Renault anunță prețurile Dacia Spring facelift. De fapt anunță că noul model de Dacia EV 2024 se ieftinește. Conform dealerilor de aici, punctul forte al Dacia Spring nu este interiorul său strălucitor, sistemul inteligent de infotainment, gadgeturile inteligente sau gama uriașă, ci prețul său redus, care pornește de la doar 14.995 de lire sterline.

Noua Dacia Spring Expression, care include aer condiționat, senzori de parcare spate și geamuri electrice față, chiar și varianta de top Extreme, costă doar 16.995 lire sterline, iar aceasta include caracteristici stilistice suplimentare șic și un ecran tactil de 10,0 inci cu Apple CarPlay și Android Auto.

Nouul model urmează aceeași abordare de design back-to-basics pe care ați văzut-o deja la modele precum Sandero, Jogger și Duster. Pregătită pentru sosirea în Marea Britanie, noua Dacia Spring a primit un facelift extins care îi îmbunătățește stilul inspirat de SUV-uri.

Noua Dacia Spring a primit un facelift pentru a coincide cu lansarea sa în Marea Britanie. Acum are un aspect mai la modă, cu detalii stilistice cool, de la farurile full LED la autocolantele ingenioase care împodobesc caroseria.

Cum arată noua Dacia Spring facelift, la exterior și interior

În loc să folosească piese de plastic suplimentare, multe elemente de stil de pe noua Dacia Spring sunt autocolante din plastic. Acestea sunt ușoare și ușor de înlocuit. De asemenea, mașina nu mai are acum crom exterior, ceea ce o face să arate mai modernă. Are jante din oțel în loc de jante din aliaj, cu ornamente din plastic care arată bine și sunt, de asemenea, ușor de înlocuit.

Noua Dacia Spring va fi disponibilă într-o gamă de șase culori, printre care se numără noul Brick Red din imagine, alături de culoarea Beige Safari, întâlnită și pe noua Dacia Duster.

La interior, noua Dacia Spring are o planșă de bord complet nouă, de o calitate mai bună și mai la modă. Are vibrații specifice unui SUV, iar modelele cu specificații superioare au detalii cool de culoarea cuprului.

Culoarea elementului decorativ central din interiorul noii Dacia Spring variază în funcție de echipare. Acesta este roșu la Expression și „Dusty Khaki”, sau verde, la versiunea Extreme din imagine.

Toate noile Dacia Spring dispun de un ecran de 7,0 inchi pentru șofer. De asemenea, acestea dispun de sistemul inteligent YouClip, care permite poziționarea în habitaclu a unor accesorii precum lumini sau cârlige pentru genți.

Dacia Spring facelift are design simplu, dar spațios

Designul aerisit pe care îl au mașinile electrice mai scumpe, care profită de baza electrică pentru a vă oferi o podea plată și fără consolă centrală, nu se regăsește nicăieri în Dacia. Partea bună este că există spațiu pentru patru adulți înalți, iar portbagajul de 308 litri este mai mare decât cel al unei mașini de oraș precum Volkswagen Up.

Putem vorbi, în aceeași msură de lovitura dată de Dacia în Marea Britanie cu noua Dacia Spring care are are, de asemenea, un compartiment de depozitare față de 35 de litri sub capotă și este ideal pentru a împacheta cablurile de încărcare. Portul de încărcare propriu-zis se află în grila față, în spatele logo-ului Dacia.

Toate noile Dacia Spring au senzori de parcare spate, geamuri electrice față și un sistem inteligent Media Control care se conectează cu smartphone-urile. Poți controla media și apelurile telefonice prin intermediul butoanelor de pe volan, care are acum același design ca cel de pe noua Dacia Duster.

Noua Dacia Spring Expression are, de asemenea, aer condiționat și, pe versiunile de 65 CP, și jante de 15 inch. Apple CarPlay și Android Auto sunt disponibile pe modelele Extreme de top, prin intermediul ecranului central de 10,0 inch.

Prețurile Dacia Spring facelift. Cât va costa mașina, în funcție de motorizare

Prețul va fi probabil cel mai mare argument de vânzare al noii Dacia Spring. La 14.995 de lire sterline, face ca modele precum MG4 EV, de 26.995 de lire sterline, sau Vauxhall Corsa Electric, care costă 26.895 de lire sterline, să pară de-a dreptul scumpe peste medie. În timp ce Spring este încă sub prețul așa-numitelor cvadricicluri grele, cum ar fi Citroen Ami de 8.495 de lire sterline, este de departe cea mai ieftină mașină electrică de vânzare în Marea Britanie în prezent.

Spring, care a ieșit din uz, este de ceva vreme la vânzare în Franța, unde pornește de la echivalentul a 15.700 de lire sterline. Vânzările în Marea Britanie încep cu modelul recent facelift, care are elemente de stil inspirate de noul SUV Duster și arată mai degrabă mai inteligent decât sugerează eticheta sa de preț.

Cu toate acestea, există multe indicii care dau de înțeles prețul de chilipir al Spring-ului, cum ar fi farurile cu halogen sau mânerele de modă veche ale ușilor cu clapetă. Totuși, pentru o mașină presupus a fi de buget, aceasta vine cu o cantitate impresionantă de echipamente standard.

Versiunea de bază pentru Marea Britanie este Expression, care vine cu un afișaj digital pentru șofer, cruise control, închidere centralizată cu telecomandă și geamuri electrice, precum și aer condiționat și jante din aliaj.

Versiunea Extreme, cea mai înaltă din gamă, este cea care iese însă în evidență. Aceasta costă doar 16.995 de lire sterline, dar primește un ecran tactil de 10,0 inci cu Apple CarPlay și Android Auto fără fir, oglinzi electrice și ornamente exterioare de culoarea cuprului.