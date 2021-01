Prețuri mai mari la alimente în România decât în Italia. Cât costă legumele în Occident și cât costă la noi, unde salariile sunt cu mult mai mici, citiți în articolul de mai jos.

Diferențe uriașe de preț la alimentele din România, comparat cu Italia. Românii au pus cele mai scumpe conserve anul trecut

În România prețurile la alimente sunt mai mari decât în Italia. Cât costă legumele în Occident și cât costă la noi, unde salariile sunt de mizerie, citiți în articolul de mai jos. Astfel, în plin sezon al legumelor când se face zacusca, în Italia, vinetele, gogoșarii și ardeii capia costă 0,50 euro pe kilogram la supermarket.

În România, la noi, costă, între 1 și 2 euro kilogramul. Asta nu ar fi o problemă dacă în românia salariile ar fi de 2-4 ori mai mare ca în Italia, însă esete exact pe dos, salariile sunt mult mai mici în țara noastră. Acest an parcă diferența de preț a fost mai mare ca niciodată în dezavantajul românilor, popor care se știe că îi place să facă conserve de iarnă.

Legumele de toamnă, foarte scumpe toamna trecută

”Problema anul acesta, mai mult ca în alți ani, au fost prețurile foarte mari. Vinetele între 4 și 6 lei pe kg, gogoșarii între 6 și 8 lei pe kg, depinde de unde le cumperi. Ca să nu mai spun că am găsit chiar și prețuri mai mari. Am auzit o reclamă la radio la un supermarket și, naiv, m-am dus și eu. M-am uitat peste tot, dar nu am găsit vinetele și gogoșarii la prețurile anunțate.

Am întrebat pe cineva și mi-a spus că s-a vândut tot în primele două ore și că a fost o îmbulzeală de nedescris. Cineva mi-a sugerat să cumpăr de la engros, altcineva mi-a spus să nu cumpăr de acolo, pentru că nu te lasă să alegi și la suprafața legumele arată frumos, dar sunt și multe stricate”, a scris Cristian Jura pe republica.ro.

Românii, mari pasionați de conserve pentru iarnă. Zacusca de vinete, preferata multora

Și astfel, românii se opare că au făcut și pus la conservare cele mai scumpe conerve de până acum. ”Îmi place mirosul de toamnă care îți invadează casa atunci când coci vinetele, când călești gogoșarii și ceapa sau când fierbi zacusca, înainte să o pui în borcane. Așa cum există Legea Germană a Purității Berii, așa cred că ar trebui să existe un standard și la zacuscă. Cel puțin noi respectăm cu sfințenie rețeta 5kg de vinete, 4kg de gogoșari și un kg de ceapă.

Vinetele se coc pe plită de fontă sau la jar și se lasă la scurs, gogoșarii și ceapa se înăbușă, dar separat. Toate îngredientele se dau prin mașina de tocat, iar apoi se pun la fiert. După ce a scăzut suficient se adaugă 0,75l de suc de roșii de casă și iarăși se lasă la fiert, apoi se adaugă cam un litru de ulei și se fierb până se ridică uleiul la suprafață. Bineînțeles că se adaugă sare, piper și o frunză de dafin.

Pregătirea zacuștii, un proces laborios

Nu rezultă mai mult de 12 – 13 borcane de 400. Este un proces laborios, dificil, dar plin de satisfacții. Durează mult să coci vinetele și să înăbuși ceapa și gogoșarii, dar cel mai dificil este după ce le-ai pus la fiert, pentru că trebuie amestecat încontinuu să nu se prindă și, pe deasupra, când este la fiert, zacusca sare din oală și riști să te arzi cu zacuscă fierbinte, ca să nu mai spun de pereții din bucătărie”, a masi scris Cristian Jura.