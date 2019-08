Prețuri la Therme pentru mâncare, băutură, șezlong și alte facilități

Therme București este un concept de wellness pentru un stil de viață modern, orientat către starea de bine a vizitatorilor, situat în zona de nord a Capitalei, la 10 minute de oraș. Ambianța de vacanță, le permite celor care aleg această destinație să se deconecteze cu totul de agitația cotidiană. Facilitățile de entertainment, transformă Therme București într-o destinație ideală pentru întreaga familie. Este locul perfect în care se poate experimenta cultura stării de bine la cel mai înalt nivel.

Cât plătim la Therme pentru mâncare, băutură și șezlonguri

Există mai multe zone de distracție:

O zonă destinată distracției în familie, cu tobogane acvatice pentru copii de toate vârstele, piscină interioară cu valuri artificiale, piscină exterioară cu pool bar, plajă de nisip și palmieri, precum și zona Galaxy Relax pentru sănătate și răsfăț.

2. Zonă de vacanță dedicată relaxării în piscine interioare și exterioare, cu terase, plajă fină cu nisip, jacuzzi, piscine cu minerale, pool bar, vegetație tropicală, paturi cu hidromasaj, șezlonguri, hamace și restaurante cu meniuri sănătoase și apetisante.

3. Zona de wellness cu saune tematice, piscină interioară panoramică cu pool bar, restaurant à la carte, terasă generoasă și spații exterioare de relaxare.

Apa termală extrasă de la adâncime alimentează cele 10 piscine existente. Pe lângă acestea mai oferă vizitatorilor 6 saune uscate, 4 saune umede și 16 tobogane. Pe lângă piscine și saună, centrul găzduiește cea mai mare grădină botanică din România care cuprinde peste 800.000 plante, printre care 1500 palmieri, orhidee și alte plante unice. Temperatura interioară este de 29-30 grade Celsius, iar temperatura apei este de 33 grade Celsius, în orice lună din an.

Prețul biletului de intrare include accesul în zona aleasă și în zonele mai ieftine (dacă este cazul). Accesul în saune este inclus în prețul zonei Elysium. În interior se plătește separat mâncarea, băutura, masajul. Plata se face cu brățara electronică de la mână, pe care se vor înregistra cheltuielile, iar la ieșire se vor achita.

Băutura din zona the palm (fast-food și pool bar) cuprinde : sucuri naturale 250 ml – 14,9 lei, vin la pahar 150 ml – 8,9 lei, spritz cu vin și apă 250 ml – 8,9 lei, cafeaua are preț cuprins între 6,9 și 9,9 lei și ceaiul costă 6,9 lei. Răcoritoarele de 300 ml costă 5,9 lei, sifonul 1,9 lei. berea la pahar 400 ml are preț care variază între 7 și 8 lei.

Se găsesc câteva preparate din fiecare categorie, în fiecare zi, în funcție de ce se gătește în acele momente.Prețurile variază în funcție de lună și de aprovizionare.

Curry-uri (carne, legume, sos în stil indian) Tipurile diferă de la zi la zi, dar puteți găsi dintre pui tandoori, pui cu cocos, pui cu mango, creveți cu iaurt, pui picant, curry vegetarian. Toate conțin și orez basmati.

Pește și fructe de mare(cod, somon, calamar, tentacule de caracatiță, păstrăv)– începând cu 12,9 lei până la 35,9 lei.

Prepartele din carne( pui, porc, rață, curcan, vită, – începând cu 17 lei și ajungând până la 37 lei.

Garnituri cum ar fi: cartofi prăjiți, cartofi cu rozmarin, wedges, franțuzești gratinați, mix de legume, legume la abur, orez basmati, piure de dovleac, mazăre, morcovi cu ghimbir, ratatouille de legume, cu prețuri care variază între 5 și 12 lei.

Meniurile vegetariene cuprind: fasole verde, mix de legume, ciuperci, brocoli iar prețurile variază între 5 și 13 lei.

Salatele au prețuri cumprinse între 8 și 20 lei.

Sandvișurile costă în jur de 12-15 lei.

Produsele de patiserie au prețuri între 5 și 15 lei.

Supele costă cam 10 lei.

Pastele costă între 22 și 30 lei.

Masajele se fac în zona Elysium, în camerele speciale. Există mai multe tipuri de masaj: relaxant și tonifiant, terapeutic, reflexoterapie, masaj facial, cervical, iar prețurile variază între 40 și 80 lei.

Prețurile biletelor de intrare în Zona Galaxy – tobogane pentru copii și piscină cu valuri – sunt cuprinse între 29 lei și 212 lei, în funcție de durata și de numărul persoanelor din grup.

Închiriere prosop baie – 16 lei.

Închiriere halat -24 lei.