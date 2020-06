Prețuri astronomice pe litoral. 2500 de euro pentru un sejur. Câți bani scot din buzunar turiștii

Turismul presupune experimentarea elementelor de patrimoniu atât tangibile cât și intangibile ale unui teritoriu. O destinație turistică este acea locație geografică cu o ofertă turistică atractivă, comunicativă și receptivă, care satisface nevoile turistice ale produsului turistic.

Prețuri astronomice pe litoral. 2500 de euro pentru un sejur

În România turismul a cunoscut o creștere neîntreruptă de-a lungul timpului, în ciuda șocurilor economice temporare, care demonstrează rezistența și adaptabilitatea sectorului. Numărul turiștilor străini a crescut cu un procent de 4% pe an sau mai mult pentru al șaptelea an consecutiv începând din 2010. În 2012, numărul de turiști străini a depășit pentru prima dată într-un an cifra de 1 miliard de oameni. În 2016, această cifră a depășit 1,2 miliarde de persoane, cu 306 milioane mai multe sosiri, comparativ cu 930 milioane în criza anterioară anului 2008.

Rezultatele globale pentru 2016 au fost în concordanță cu prognoza OMT la începutul anului 2016, ceea ce indică o creștere de la 3,5% la 4,5% pentru întregul an 2016.

Rata de creștere este puțin mai moderată decât nivelul atins în 2015, dedoar 4,5%, dar este în concordanță cu proiecțiile pe termen lung ale OMT de 3,8% pe an pentru 2010-2020. În general, cele 28 de țări ale UE (UE-28) au înregistrat o creștere puternică a numărului de turiști de peste 4% a turiștilor străini, la aproape 500 de milioane de oameni, reprezentând 40% din totalul mondial și depășind media mondială a creșterii.

Odată cu explozia noii crize epidemiologice toate calculele experților în domeniu au fost date peste cap. Dacă industria HoReCa se aștepta la o creștere masivă a numărului de turiști pentru acest an, acum toate acele calcule vor trebui refăcute, și dacă luăm în caclul că deja suntem în plin sezon estival, iar restricțiile impuse de autorități în ceea ce privest resorturile de pe litoral, este clar că jucătorii din piață sunt obligați să mărească prețurile la toate serviciile HoReCa pentru a-și recupera pierderile masive. De aici se poate trage și concluzia ultimelor zile, când un turist român ajuns pe litoralul românesc a fost nevoit, cel puțin în stațiunea de top de pe malul Mării Nere, Mamaia, să scoată din buzunar până la 2.500 de euro pentru un sejur de trei-patru zile.

Câți bani scot din buzunar turiștii în acest weekend la mare

Peste 78% dintre respondenți, la un sondaj realizat în luna mai de către o agenție de turism online, au spus că vor să se întoarcă în stațiunile de pe litoralul românesc în această vară. Totuși, ei doresc ca operatorii hotelieri să ia măsuri de siguranță.

„Măsurile speciale luate de proprietarii hotelului reprezintă cel mai important criteriu pentru turiștii care planifică vacanța pe litoral, majoritatea spun că instalarea dozatoarelor dezinfectante, purtarea măștilor de către personal și dezinfectarea locurilor de joacă pentru copii le-ar face să se simtă în siguranță „, spune sondajul.

Cei mai mulți respondenți considerau că operatorii hotelieri ar trebui să instaleze distribuitoare dezinfectante (88,2%), personalul hotelului ar trebui să poarte măști de protecție (70,4%), iar locurile de joacă pentru copii ar trebui dezinfectate (62,3%). Totuși, același sondaj a arătat că, deși majoritatea românilor ar dori ca personalul hotelului să poarte măști de protecție, nu toți cei care planifică o vacanță pe litoral nu ar accepta obligația de a purta măști în spațiile publice închise. În acest caz, ponderea celor care planifică o vacanță la mare în această vară scade de la 78% la 64%.

Cu toate astea, în weekend-ul care tocmai s-a încheiat, pe litoralul românesc, au fost peste 60 de mii de oameni, dar Mamaia Nord, prețurile în stațiune au explodat odată cu relaxarea de după pandemie. De exemplu, dacă vroiai să închiriezi un șezlong, trebuia să scoți din buzunare, nu mai puțin de 60 de lei, iar pentru un baldachinul au fost nevoiți să plătească 200 de lei pe zi.

Din păcate prețurile și serviciile de pe litoralul românesc, chiar și în vreme de pandemie, nu se ridică nici măcar la nivelul vecinilor de la sud de Dunăre, bulgarii, iar acolo prețurile au fost închețate de guvernul bulgar. Este firesc ca un turist, fie român, fie străin, să ceară servicii de calitate, dar nu se jutifică, chiar cu pierderile suferite de industria de profil, să plătești 2.500 de euro, în condițiile în care serviciile sunt sub nivelul occidental.