Prețul parfumului pe care îl vând Ramona și Monica Gabor. Nu toți își permit să dea atâția bani

Ramona și Monica Gabor au dat lovitura în afaceri. Cele două surori se bucură de mare succes datorită parfumului pe care l-au lansat și care se vinde cu un preț surprinzător. Nu oricine își permite să dea banii pe acest produs, este unul special pentru cei cărora le place luxul.

Cât costă parfumul lansat de surorile Gabor

Surorile Gabor au plecat de ani buni din România și și-au refăcut viața peste hotare. Monica trăiește din plin visul american și are o viață frumoasă alături de iubitul milionar, în timp ce Ramona se scaldă în luxul din Dubai.

Vedetele s-au desprins complet de țara natală și vin tot mai rar aici. Chiar dacă aici au cunoscut, în primă fază, succesul și au pus bazele carierei lor de modele, nu le este prea dor de această zonă și se bucură de țările care le-au adoptat.

Cele două surori nu duc deloc lipsă de succes. Au creat o linie de parfumuri exclusiviste, pe care nu și le permit decât femeile cu venituri mari. Unul dintre ele este un parfum de lux, rafinat și elegant, ce poartă numele de „I Am High on You” și se vinde cu €179, în jur de 900 de lei.

Un alt parfum pe care cele două l-au creat este „I Am a Goal Getter”, care stă și el în rândul produselor de lux. Prețul său a fost redus de la €179 la €115, dar tot nu este pentru orice buzunar.

Un alt parfum din colecția celor două surori poartă numele „I Am On Top Of The World”. Încântător în ceea ce privește aroma sa și cu un design elegant al sticlei, acest parfum este disponibil la prețul de €179.

Cu toate acestea, în timpul perioadelor de reduceri, poate fi achiziționat la un preț mai accesibil, de €115.

Ce sume colosale produce Ramona Gabor

La 34 de ani, Ramona Gabor trăiește o viață luxoasă în Dubai, unde a decis să se retragă de aproape un deceniu. Fiind implicată în afaceri proprii care aduc câștiguri substanțiale, vedeta nu se abține să-și expună stilul de viață spectaculos.

Caviarul, călătoriile exclusive și diamantele fac parte din rutina sa zilnică, reflectând o viață marcată de lux și rafinament. Nu duce lipsă de nimic, pentru că îi intră în cont sume fabuloase.

Parfumurile pe care le-a lansat se bucură de un real succes, mai ales peste hotare. Sunt renumite în multe state și au cumpărători mulți și chiar și în România există persoane care le aleg pentru rafinamentul și luxul pe care le inspiră.

În plus, sora Monicăi Gabor este implicată în diverse campanii de promovare a bijuteriilor de lux în mediul online, ceea ce îi aduce, de asemenea, venituri considerabile. Nu se cunoaște nimic altceva despre veniturile ei, dar cert este că sparge zeci de mii de euro pe vacanțe, haine de lux și mașini scumpe, precum Ferrari.

Mara Bănică a luat-o în vizor pe Moni

Mara Bănică este una dintre cele mai cunoscute jurnaliste din România. Este un personaj vocal din showbiz-ul românesc, care nu ezită să își exprime părerea despre vedetele noastre și să le dea peste nas ori de câte ori are ocazia.

Mara Bănică a exprimat liber și fără menajamente ceea ce gândește cu privire la Monica Gabor, după ce aceasta din urmă s-a autointitulat „comoară națională”. Jurnalista nu s-a abținut și a transmis un mesaj direct pe platformele de socializare, prin care a explicat ce crede despre mândria cu care fosta lui Iri apare în public.

Vedeta a reamintit că fosta Monica Columbeanu nu a dus mereu o viață de lux, ci fostul ei soț, Irinel, a fost cel ce a scos-o din sărăcie. Mara Bănică a făcut o descriere dură a lui Moni, fiind scoasă din minți de cât de arogantă este vedeta și de atitudinea măreață pe care o afișează de când a uitat de unde a plecat.

„Monica Gabor (fosta Columbeanu). O comoară națională. Așa zice site-ul ei (…) E făcută pentru americani. Ăia habar n-au nici că postul Național TV (unde cică a fost ea asistentă) e unul inexistent! (…) Dacă și-ar fi făcut o biografie pe un site pentru români și ar fi fost sinceră, ar fi sunat așa: «La 14 ani mă săturasem de băut apă de la robinet, de pâine cu porția și chiloți pe care-i purtam împreună cu surorile mele, cu rândul»”, a postat Mara Bănică.

Mara Bănică a reamintit, în mod repetat, despre ajutorul pe care i l-a oferit Irinel Columbeanu fostei sale soții. Avea doar 18 ani când s-au căsătorit și nu era celebră sau bogată.

Jurnalista susține cu tărie că astfel de oameni nu pot fi considerate valori naționale, atâta timp cât nu au realizat nimic notabilă în viață și nu au făcut nimic pentru țara din care provin, nu i-au adus niciun motiv pentru care să se mândrească cu ei.