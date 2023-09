Mara Bănică, trasă prin inel! Vedeta e de nerecunoscut. Cum a slăbit 13 kilograme în doar două luni: „Nu îmi place să fac sport, sunt o leneșă”

Mara Bănică arată senzațională! Vedeta slăbit 13 kilograme în doar două luni, iar acum este de nerecunoscut. Recent, ea dezvăluit cum a reușit să scape de kilogramele în plus și ce face pentru a reuși să se mențină în formă. Iată care este secretul din spatele siluetei sale de invidiat.

Vara aceasta, Mara Bănică a decis că este timpul să facă o schimbare în stilul său de viață. Astfel, vedeta a urmat o dietă cu ajutorul căreia a reușit să slăbească 15 kilograme în doar două luni, transformarea fiind mai mult decât vizibilă.

Vedeta Pro TV a reușit să scape rapid de kilogramele în plus, după ce, după cum chiar ea a dezvăluit, nu se mai simțea bine în pielea ei, iar astăzi are o siluetă de invidiat.

Invitată în platoul emisiunii La Măruță, vedeta de televiziune a dezvăluit cum reușește de fiecare dată să scape de kilogramele în plus și ce dietă a ținut pentru a arăta atât de bine.

Mara Bănică a ținut să precizeze că este deja a doua oară când ține acest regim și că de fiecare dată a avut rezultate spectaculoase.

”Am avut o vară excepțională. Am slăbit 13 kg în două luni (..) Nu, normal, nici nu te operează la kilogramele pe care le aveam. Eu am mai avut o perioadă în care am slăbit mult, 18 kilograme atunci, am un program în care mănânci, nu te înfometezi. Nicio dietă nu înseamnă înfometare, organismul are memorie, dacă eu mă înfometez și slăbesc, după mă îngraș la loc.

Noi suntem arderi, noi asimilăm când nu se produc arderi în organism. Dacă amesteci carne cu lapte, niciodată nu ar trebui să faci asta, e doar un exemplu. Eu am slăbit așa, o săptămână lactate, o săptămână carne, dar sunt toate pe etape diversificate.

În primele 4 zile mănânci și salate, după continui cu lactatele, în a doua săptămână grătare, inclusiv porc, doar grătare repet și aceste salate. Roșii abia după primele 4 zile. În prima săptămână elimini practic apa din corp.”, a dezvăluit bruneta.