Pretențiile lui Gică Hagi de la Farul. Ce beneficii financiare are „Regele”

Pretențiile lui Gică Hagi de la Farul. „Regele” este managerul, dar și acționarul principal al clubului constănțean. De curând, el a dezvăluit salariul incredibil de mic pe care-l ia pentru munca de antrenor. Dar Gică Hagi are prevăzute și alte clauze financiare în contract. Unul pe care l-a încheiat cu conducerea formației, unde șef este, firește, tot el.

Pretențiile lui Gică Hagi de la Farul. „Regele” fotbalului nostru este și antrenorul, dar și patronul clubului din Liga 1. Fostul mare internațional este dedicat trup și suflet proiectului pe care l-a avut în vedere după realizarea fuziunii dintre Viitorul și cel mai cunoscut brand din sportul dobrogean.

Gică Hagi și-a prezentat planurile pentru anul 2022, într-un comunicat pe care l-a postat pe site-ul oficial al clubului.

Gică Hagi apare și în cel mai recent Top Capital în rândul celor mai bogați 300 de români. Tehnicianul de 56 de ani este situat pe locul 255, cu o avere estimată la 27 – 32 de milioane de euro. Dar, în privința salariului de antrenor la Farul, „Regele” a făcut o mărturisire incredibilă, afirmând că toți jucătorii din lot câștigă mai bine decât el, care primește salariul minim pe economie, adică 1.400 de lei net.

„Noi manageriem jucători milionari. Da, pe lei sunt milionari. Câștigă foarte bine la toate echipele din Divizia A. Nu sunt milionari? Un jucător de la mine câștigă mai bine decât directorul de la hotelul meu. Și acel director produce foarte mult.

Toți jucătorii de la mine câștigă mai mult decât mine, că eu am cel mai mic salariu. Ce, eu am salariu? Am minim pe economie, că trebuia să-mi dea unul. Acum am bonus, dacă fac performanțe. Mi-au dat fără bonus și am zis că nu se poate. D-aia sunt agitat și vreau să intru în play-off”, a spus Gică Hagi, la conferința de presă după meciul cu Dinamo.