Preț ireal pentru 1 kg de miel în Săptămâna Mare. Ce spune Marius Budăi despre prețurile de Paște

Carnea de miel se comercializează în piețele din România la un preț ireal de mare. Ca în fiecare an, crescătorii de ovine au scumpit mieii în preajma Paștelui, numai că în acest an carnea a ajuns la un preț incredibil, fiind cu mult mai scumpă ca anul trecut. Ce mesaj are ministrul Marius Budăi pentru românii vulnerabili, vedeți în rândurile de mai jos.

Incredibil cât a ajuns să coste 1 kilogram de carne de miel. Unde sunt cele mai mici prețuri

Paștele 2022 este cu siguranță cel mai scump din ultimii ani. Toate s-au scumpit, însă carnea de miel, de departe, s-a scumpit cel mai tare. Comercianții profită de faptul că românul cumpără miel de Paște, cât de puțin, și au urcat prețul chiar și la 60 de lei pentru un kilogram de carne.

Acum, în Săptămâna Mare, carnea de miel costă în unele piețe 40-45 de lei kilogramul, faţă de 30-35 de lei, cât costa anul trecut. În schimb, românii care preferă să-și facă cumpărăturile din supermarket sau din unele măcelarii, găsesc prețuri la carnea de miel care variază între 55 și 59 de lei kilogramul.

Autoritățile, conștiente de situația cu care se confruntă românii

În acest context, mulți dintre români vor fi nevoiți să înlocuiască mielul de pe masa de Paște cu puiul sau cu carnea de porc, care sunt mai convenabile. De faptul că românii vor trebui să impovizeze de acest Paște sunt conștiente și autoritățile. Spre exemplu, ministrul Muncii Marius Budă le-a transmis un mesaj pensionarilor cu pensii de doar 1000 de lei pe lună.

„Atât timp cât PSD va fi la guvernare, ne vom bate pentru aceste categorii vulnerabile, dar nu trebuie să uităm nici mediul de afaceri. Da, ştiu că nu este suficient (pentru un pensionar cu 1.000 de lei – n.r.), că nu-şi permite”, a declarat ministrul Marius Budăi.

La ce alimente au mai explodat prețurile

Și nu doar carnea de miel s-a scumpit înainte de Paște, ci și alte alimente. Astfel, preţul unui kilogram de cartofi s-a majorat în ultimul an cu 36%. De asemenea, uleiul de gătit s-a scumpit şi el cu 32%.

Și telemeaua de oaie a ajuns în unele pieţe din România la 40-45 de lei kilogramul. Astfel, pentru masa de Paște, doar pentru un kilogram de carne de miel şi un kilogram de telemea de oaie un român este nevoit să scoată din buzunar în jur de 100 de lei.

Pe lângă mâncarea pe care o cumpără mult mai scump, românii se confruntă de la începutul anului cu prețuri mai mari și la facturi. Gazele naturale s-au scumpit cu 47%, combustibilul cu 34%, în timp ce prețul energiei termice s-a mărit cu 21%.