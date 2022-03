Jean Paler e devastat. Nu îi vină să creadă ce facturi mari a primit la o pensie de 840 lei

România anului 2022 este sub efectele unor crize economice și ca urmare a pandemiei, din ce în ce mai accentuate. Cei care au de suferit, de pe urma acestei situații, sunt cei aflați în pensie. Mulți dintre ei au pensii de subzistență, iar sumele sunt derizorii. Printre cei aflați în această situație, aproape degradantă, se află și celebrul actor Jean Paler. Cu pensia pe care o încasează lunar de la stat, și cu facturi de trei ori mai mari pe lună, actorul s-a văzut în imposibilitatea de a-și plăti datoriile.

Muncești o viață, și trăiești în derizoriu

Încă din primii ani de democrație, România a generat un sistem de inechități între salarii, pensii, și situația socială a unui număr important de români. De-a lungul celor 32 de ani de exercițiu democratic s-a promis eliminarea acestor inechități. Dar cei care au de suferit sunt chiar cei care au muncit o viață, adică pensionarii.

Guvernările care s-au perindat la Palatul Victoria au promis majorări ale pensiilor, unele de subzistență. Dar acestea au întârziat să apară, și astfel mulți au ajuns, după o viață de muncă, să trăiască în derizoriu. Printre iei se află și celebrul actor de comedie, Jean Paler. Astăzi, după 40 de ani de muncă, a ajuns să încaseze de la stat nici mai mult nici mai puțin, decât 840 de lei lunar.

Jean Paler, în pragul disperării. „După 43 de ani de carieră, 840 de lei.”

Jean Paler își duce cu capul sus statutul de pensionar. Dar, cum realitatea este una dură, și nu poți trăi doar cu aer, Jean Paler spune că banii nu-i ajung de la o lună la alta. Timp de 43 de ani a muncit, cot la cot cu ceilalți, iar odată ajuns la pensie, situația a devenit aproape dramatică.

„După 43 de ani de carieră, 840 de lei. Reușesc să-mi cumpăr cam trei sferturi din medicamentele de care am nevoie și fără de care nu pot să trăiesc. Am fugit de la București, am pendulat între teatrele de revistă și am stat în București aproape 50 de ani”, spune Jean Paler.

„Gazele și lumina au dus undeva la 2000 de lei”

Dacă am face un calcul ce ai putea să mai cumperi astăzi cu 800 de lei, am constata că nu ne-ar ajunge să ne întreținem pe noi, nu mai vorbim de restul familiei.

Și ca totul să fie și mai dur, Jean Paler spune că s-a trezit cu facturi de trei ori mai mari, iar cu banii pe care-i primește de la statul român este imposibil să se achite de datorii.

„Nu a venit doar la mine, la toată lumea au fost facturile așa. Destul de mare față de lunile precedente, din noiembrie anul trecut, față de noiembrie, octombrie, au venit de trei ori mai mari. Adică gazele și lumina au dus undeva la 2000 de lei. Țin centrala pe 17,5-18 grade, când e frig afară. Dacă o las pe 20 sau 20 și puțin înseamnă că trebuie să plătesc factura 4000 – 5000 de lei. Vorbeam cu Gabriel Dorobanțu că și el e foarte supărat de faptul că au venit facturile și sunt enorme. Eu stau la bloc și n-am posibilitatea de a trece pe o sobă cu lemne, n-ai cum, n-am unde. Ne-am descurca, dar cum ne-om descurca, nu știu”, a mai declarat Jean Paler.

Realitățile dure ale acestor zile, plus premizele unor noi scumpiri, fac viața și mai grea, iar în unele cazuri, pot duce și la situații mult mai dramatice, din păcate.