Explicația oficială din spatele viralurilor A.G.V.P.S de pe TikTok. Președintele asociației, despre fetele provocatoare la vânătoare și pescuit (EXCLUSIV)

Ioana și Teodora, cele două fete de la Asociația Generală a Vânătorilor și Pescarilor, sunt studente și colaborează cu asociația prin intermediul unei firme de comunicare. Fetele au devenit virale în ultimele zile pe Tik Tok și Facebook și ținta multor ironii. Fetele îmbrăcate sumar în anumite filmări vorbesc despre vânătoare, pescuit și mediu. Mugurel Drăgănescu, președinte executiv al AGVPS, a explicat pentru Playtech.ro că fetele nu sunt angajate ale instituției, însă au reușit în ultimele două luni să crească numărul urmăritorilor.

Pagina de Tik Tok a AGVPS a apărut în urmă cu două luni, iar de conținutul său se ocupă o firmă de comunicare plătită de asociație. Asociația Generală a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi din România este o instituție privată și cu o conducere aleasă.

Deși pe pagina de pornire sunt mai multe link-uri către Ministerul Mediului sau Ministerul Agriculturii, asociația nu se subordonează acestora.

Însă din Consiliu de Conducere face parte și fostul ministru al Agriculturii, Adrian Ionuț Chesnoiu (PSD) care în trecut a fost trimis în judecată pentru că ar fi aranjat concursuri de angajare la ministerul pe care îl conducea. Pe pagina asociației el apare cu funcția de vicepreședinte.

Asociația este condusă de Ovidiu Ionescu, care a fost consilier la Ministerul Mediului, și director în cadrul institutului care elaborează politici cinegetice, precum și reprezentant al mai multor ocoale silvice. În 2002, sub mandatul de premier al lui Adrian Năstase, Ionescu a devenit secretar de stat la Ministerul Agriculturii.

Asociația a ajuns în atenția oamenilor după ce și-a creat o pagină de Tik Tok care a devenit extrem de urmărită în doar două luni.

Pe pagina de Tik Tok există mai multe filmulețe publicate cu scopul de a-i învăța pe oameni mai multe despre pescuit sau vânătoare. Informațiile sunt prezentate de trei domnișoare Ioana, Teodora și Ariana.

Așa sună conținutul filmulețelor care nu depășesc mai mult de 30 de secunde. În unele videoclipuri fetele sunt îmbrăcate sumar, după cum constată internauții care au taxat ținutele acestora și au postat mai multe mesaje jignitoare. Mulți dintre internauți au făcut și dueluri cu videoclipurile fetelor și ridiculizau mesajul transmis de acestea.

Contactat de Playtech.ro Mugurel Drăgănescu, președinte executiv al AGVPS, a spus că pagina de Tik Tok este produsul unei firme de comunicare.

„Nimeni nu o vede și pe cea de-a treia fată, ea este îmbrăcată și elegant și în vânătoriță. Sunt videoclipuri pe care lumea pare că nu le-a văzut când fetele erau îmbrăcate elegant cu bluzele până la baza gâtului

În primul rând plec de la premisa că suntem o instituție total privată, nu avem treabă cu fondul statului, nu avem bani de la stat, suntem privați și nu avem nicio legătură…am văzut că se vehiculează instituții publice, nici vorbă de așa ceva. Este o asociație sută la sută privată.

Mai mult decât atât a pornit din considerentul că de vreo zece ani avem o pagină de Facebook și de peste 15 ani un site populat cu tot felul de informații utile nu numai vânătorilor, dar opinia publică nu știa absolut deloc de noi, nu au preluat intervențiile noastre în cazul oamenilor omorâți de urși, în cazul famililor mutilați de urși, cu pagubele din agricultură, cu pesta porcină sau cu foarte multe alte subiecte, problema ciorilor din localitate.

Am văzut că făcând noi o astfel de campanie și am ajuns la concluzia că nu ne pricepem decât la vânătoare am apelat la o firmă de Tik Tok, le-am dat mână liberă și ei să ne aducă rezultatele”, a spus Mugurel Drăgănescu.