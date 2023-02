Presa din Bulgaria, anunț uriaș despre Schengen. Ce se întâmplă cu România

Presa din Bulgaria a făcut un anunț uriaș despre Schengen. Coșmarul MCV revine în Bulgaria, pentru că aceasta nu a dat rezultate reale că luptă împotriva corupției și a crimei organizate. Ce se întâmplă cu România, a anunțat Bogdan Aurescu, ministrul de Externe.

Bulgaria va intra iar în monitorizarea Comisiei Europene cu privire la statul de drept, după ce, în 2019, Bruxelles-ul încetase monitorizarea.

La acel moment se crease impresia că este sistată acțiunea Mecanismului de Cooperare și Verificare (MCV), care a fost conceput pentru Bulgaria și România din prima zi de la aderarea lor la Uniunea Europeană, în 2007.

Danail Kirilov, fost ministru bulgar al Justiției, era atât de sigur atunci de ridicarea MCV-ului că a promis că va demisiona din guvern dacă nu se va dovedi că are dreptate.

Acesta nu mai este ministru de multă vreme, însă MCV-ul revine ca un coșmar pentru autorități, pentru că nu sunt rezultate reale că se luptă împotriva corupției și a crimei organizate.

De asemenea, s-a așteptat ca Bulgaria să aibă rezultate reale împotriva șefilor mafiei și a persoanelor corupte din politică, arată o analiză a publicației bulgare Sega, citată de Rador.

Reânceperea monitorizării s-a făcut în liniște, cu acordul Bulgariei, cu condiția pentru ca și candidatura ei pentru spațiul Schengen să fie luată din nou în dezbatere.

Astfel, BTA, într-o analiză recentă, a atras atenția asupra unei declarații a ministrului de externe interimar, Nikolai Milkov. Acesta, pe 27 ianuarie, și-a prezentat în fața presei realizările de până acum.

Nikolai Milkov arătat că țările europene au adoptat treptat vocabularul pe care Țările de Jos și alte țări sceptice l-au putut impune de-a lungul anilor, respectiv că mecanismele privind statul de drept fac parte din evaluare și ar trebui să se regăsească printre criteriile pentru aderarea la Schengen.

De asemenea, Bulgaria a insistat până la ultimul moment că criteriile Schengen sunt doar tehnice și nu a acceptat obiecțiile făcute de Olanda.

„Acesta este un fapt pe care nu îl putem ignora și, din acest motiv, am făcut eforturi pentru a ne convinge partenerii cât de departe am ajuns cu mecanismul și ce am reușit să schimbăm după 2019”, a spus Nikolai Milkov.