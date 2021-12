Premiul luat de Emma Răducanu după un 2021 de excepție. Ce a anunțat WTA

Emma Răducanu a avut un an spectacuos. Sportiva a avut numai reușite în 2021 și a fost anul ei de glorie în care ascensiunea fulminantă din carieră a făcut-o cunoscută în întreaga lume. Mai mult, WTA a premiat-o pe Emma după un an fabulos. Premiul a fost unul meritat și pentru care sportiva a muncit mult. Totul a culminat la US Open, turneu pe care l-a câștigat după calificările în care nu a pierdut niciun set, o performanță unică.

Emma Răducanu, premiată de WTA

Emma Răducanu a fost desemnată de WTA Revelația anului în circuitul feminin. Nici nu este de mirare, pentru că performanța sportivei au fost cu adevărat uimitoare.

Sportiva a obținut 25 de victorii în 2021 și 9 înfrângeri, iar în palmaresul ei se află o prezență în optimi la Wimbledon și o finală la Chicago. Fanii au putut să o urmărească pe Emma Răducanu la Transylvania Open, unde a fost primită cu brațele deschise de către români.

„Am avut parte de un sprijin uimitor. E păcat că fanii nu pot fi prezenți, dar sper că m-au urmărit la televizor. Am vrut doar să îi fac mândri. Iubesc România și să joc aici. Aș vrea să rămân cât de mult timp posibil, așa că în timpul meciului am luptat și m-am gândit că nu vreau să plec încă. Vreau să îmi văd bunica, dar mai așteaptă câteva zile, m-am gândit!” a spus Emma Răducanu. „Nu am jucat așa bine, dar am câștigat. Nu vreau să plâng, dar simt multă bucurie acum. E un turneu foarte bine organizat, îmi place mult și cred că sunt acasă aici,” a adăugat Emma Răducanu.

Sportiva încheie anul 2021 pe locul 19

Ea încheie anul 2021 pe locul 19, după ce a început pe locul 343, o performanță cu adevărat uimitoare.

Jucătoarea anului în circuitul WTA a fost desemnată Ashleigh Barty. Ea a câștigat în 2021 cinci trofee și pentru al treilea an la rând a încheiat sezonul pe prima poziție în lume.

Barbora Krejcikova și Katerina Siniakova au primit din partea WTA titlul „Cea mai bună echipă de dublu a anului 2021”.

Cele două au câștigat Turneul Campioanelor, medaliile de aur la Jocurile Olimpice, dar și Roland Garros.