Premiile GOPO 2020. Cum s-a afișat Dana Rogoz la gală, alături de soțul ei

Dana Rogoz și-a făcut apariția la brațul soțului său la Premiile Gopo de anul acesta. Cum s-a desfășurat evenimentul și cum s-au afișat cei doi proaspeți părinți ai unei fetițe?

Dana Rogoz a fost prezentă la decernarea Premiilor Gopo 2020. Aceasta și-a luat soțul, iar în seara de luni au pășit amândoi pe covorul roșu la evenimentul care a fost pentru prima oară organizat în aer liber, din cauza restricțiilor impuse de criza sanitară. În seara deosebită prezentată de vedeta Pro TV Amalia Enache și-au făcut apariția actorii nominalizați, alți profesioniști din industrie, invitați și omagiați. Pentru unii dintre ei a reprezentat o zi cu atât mai deosebită cu cât a fost prima ieșire oficială în oraș după o perioadă de pauză.

Dana a ales să îmbrace o rochie lungă, verde, decupată pe un umăr, cu un imprimeu animal-print negru, timp în care soțul ei a mers pe clasic – pantaloni și o cămașă neagră. Fosta actriță din „La Bloc” a fost nominalizată pentru rolul său din filmul „MO”, regizat chiar de bărbatul cu care se iubește. Amintim că cei doi au devenit părinți pentru a doua oară pe data de 20 mai. „Azi s-a născut Lia Elena Dragomir! Și așa arată o mamă după hohote de plâns de fericire”, spunea aceasta la momentul respectiv.

„După 3 zile și 3 nopți în care am fost doar noi două în spital, urma să ne întâlnim cu Vlad și Radu. Nu am să uit niciodată această întâlnire. Cu măștile pe față, cu lacrimi în ochi, cu flori, cu îmbrățișări, sărutări, declarații de iubire și … cel mai frumos colind. Deodată l-am văzut pe Vlad fugind înspre noi două. Nu am să uit niciodată cum i s-au înmuiat picioarele și cum a căzut în genunchi lângă ea, neștiind ce să facă mai întâi”

Dana Rogoz