Premieră pentru Daniela Gyorfi! Ce nu va face de Crăciun, George Tal este cel care a luat decizia neobișnuită VIDEO EXCLUSIV

Daniela Gyorfi înregistrează o premieră anul acesta de Crăciun, când nu va cânta. La rugămintea lui George Tal, partenerul ei de viață, artista a acceptat să petreacă sărbătoarea în familie, alături de rudele lui din Germania: copii, nepoți, soră și chiar și fosta nevastă a lui Tal. Artista a povestit pentru Playtech Știri că familia este cea mai importantă pentru ea, așa că anul acesta s-a conformat și a acceptat planul propus de tatăl fiicei sale.

Daniela Gyorfi se simte cel mai bine pe scenă, iar de sărbători, ca toți artiștii, face bani frumoși, știut fiind faptul că onorariile se dublează. Anul acesta, pe 25 decembrie, artista nu va cânta la nicio petrecere, ci se va bucura alături de familia extinsă a lui George Tal.

„Am să spun ceva în premieră. Deci, ca niciodată George a refuzat ofertele să cânt de Crăciun. A spus că este cazul ca în acest an să plecăm în Germania, pentru că el are 2 copii acolo.

Fata, la rândul ei are 3 copii și vrea să se ducă să își vadă nepoții și eu vreau să îi văd pe cei mici ai lui Franzti, pe George, băiatul care are 20 de ani și care la rândul lui are o prietenă, pe care vrem să o vedem.

Sora lui George este acolo, cumnatul, de ce nu și fosta nevastă pentru că ei sunt în relații ok datorită copiilor și vrem să facem Crăciunul împreună.

O să cânt până de Crăciun într-adevăr, dar Crăciunul îl facem acolo”, a declarat, pentru Playtech Știri, Daniela Gyorfi.