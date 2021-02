Premieră în România. Acesta este primul autobuz fără șofer care va intra în circulație în această primăvară

Cluj-Napoca va fi primul oraș din România care va avea primul autobuz fără șofer. Emil Boc a vorbit despre proiectul pilot al autobuzului fără șofer, primul de acest timp din țară. În cadrul unui proiect pilot derulat de către Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca (UTCN) și Primăria Municipiului Cluj-Napoca, s-a vorbit despre implementarea autobuzului fără șofer, primul de acest gen din România.

La începutul anului trecut, în 2020, Primăria a semnat un contract pentru serviciile de consultanță ale Universității Tehnice Cluj-Napoca. Valoarea totală a contractului semnat a fost 135 de mii de lei. În schimb, UTC va furniza consultanță pentru autobuze electrice autonome. Reprezentanții Primăriei au anunțat că acesta este primul proiect de acest gen din țară. Autobuzele fără șoferi ar trebui să circule pe străzile din Cluj în cel mult doi ani. Aceste autobuze nu le vor înlocui pe cele existente deja. Ele au capacitatea destul de mică, de doar 12 locuri. Vor circula doar în zonele unde nu ajung alte mijloace de transport și în zonele centrale ale orașului.

Înainte de a fi puse în circulație, autobuzele vor fi testate timp de un an. Dacă totul decurge bine, proiectul ar putea fi extins cu ajutorul unor fonduri europene. Costul unui autobuz fără șofer este de aproximativ 350.000 de euro. Acest tip de autobuze sunt deja existente în Viena, Paris si Lyon. Dacă proiectul va fi acceptat, Cluj-Napoca va fi primul oraș din România care va avea astfel de autobuze.

Emil Boc a fost invitatul unui post de radio local. Prezentatorii l-au întrebat ce părere are despre acest proiect și dacă este convins dacă proiectul va decurge conform planurilor. Fără ezitare, acesta a răspuns.

„Când licitația va fi finalizată, probabil în această primăvară. E un semnal clar că orașul menține direcția verde, nepoluantă, dar și cu o componentă de inteligență artificială, care la Cluj are ingredientele succesului datorită clasei de talente de inovare pe care le avem. Este un climat propice pentru ceea ce înseamnă inovare, IT, inteligență artificială. De aici vor veni slujbele bine plătite ale viitorului. Acest autobuz va fi un prim semnal că acest oraș este racordat la timpul prezent și viitor. Știți ce are Clujul ca avantaj uriaș față de alte orașe din România și se compară cu alte orașe mondiale? Universitățile crează ecosistemul de inovare. Oamenii din profesorii diferite, un arhitect, cu un IT, cu un medic, un muncitor de la asistență socială, elite din diverse domenii se întâlnesc și lucrează împreună. Acesta este marele avantaj al Clujului”, a spus Emil Boc.