Premiera filmului în care joacă Nicoleta Nucă a fost amânată: “În momentul când va apărea, abia atunci vor veni alte propuneri” VIDEO EXCLUSIV

Nicoleta Nucă, despre rolul din film

Nicoleta Nucă este foarte aproape să își îndeplinească visul de a avea o mânecă întreagă de tatuaj. Cântăreața intenționează să realizeze completări în zona umărului. De asemenea, ia în calcul să aibă un tatuaj comun cu iubitul ei.

Ai jucat într-un film în Italia. Când va avea loc premiera?

S-a amânat un pic. Știu că spuneam că va fi în vară, însă deja din motive care nu țin de mine, ci probabil, nu știu, de case mari din astea birocratice și logistice, nu am idee, s-a mai amânat un pic.

Din ce am înțeles, acum în septembrie va apărea teaser-ul oficial al filmului, după care probabil la o perioadă scurtă, sper eu cât se poate de scurtă, va apărea și filmul. Cu siguranță o să anunț despre asta în momentul în care știu și eu ceva mai multă informație.

După experiența asta, ai primit alte oferte?

Momentan nu. Mă gândesc că în urma filmului cumva, în momentul când va apărea, abia atunci vor veni alte propuneri.

Doar pe premisa și pe vorba că am jucat și eu într-un film, fără să știe producătorii și fără să mă vadă în acțiune, neavând această experiență în trecut, cu siguranță au o oarecare poate reticență momentan să mă implice în vreun alt proiect, cel puțin asta am în vedere în afara țării. Acum să vedem ce se întâmplă după.

Nicoleta Nucă: “Visul meu era să am la un moment dat o mânecă întreagă de tatuaj”

Mă uitam că ai un tatuaj complex pe braț. Ai de gând să mai faci vreo completare? Ce reprezintă?

Mai am un pic de treabă la el. Încă un pic mi-a mai rămas și după aceea gata, am terminat treaba și cu ăsta. Nu reprezintă ceva anume, nu e un tatuaj cum sunt celelalte cu o poveste sau cu un mesaj.

Este pur decorativ, pentru că este o formă de exprimare a personalității mele prin arta tatuajului, pentru că mie îmi plac foarte mult și visul meu era să am, la un moment dat, o mânecă întreagă de tatuaj, practic o mână întreagă și uite-o aici, aproape gata. Mai am de făcut niște completări în zona umărului și mai văd ce mai îmi vine prin cap.

La ce număr ai ajuns cu tatuajele?

Cred că sunt tot la același număr de 12 tatuaje, doar că acesta este mare și face cât alte 10.

Un tatuaj care să aibă legătură cu iubitul sau cu povestea voastră de dragoste ai pe corp?

Momentan nu, ne gândim la chestia asta. Ne gândeam într-o vreme să ne facem ceva comun, dar vrem să găsim ceva care să nu fie clișeic și nici prea siropos, nici prea evident, nici să nu aibă inițiale.

Eu am o chestie cu inițialele sau numele în general ale cuiva pe corp, sunt de părere că astea nu sunt tatuaje pe care ar trebui să și le facă cineva și atunci încă ne mai gândim la partea asta.

Nicoleta Nucă: “Nu poți să fii chiar spontan așa, pe nebunie, decât dacă am da o fugă până, nu știu, poate Las Vegas”

Legat de nuntă ați stabilit ceva? V-ați achiziționat verighetele?

Nu, nu am făcut încă nimic. Suntem foarte spontani, știu că în cazul unei nunți nu poți să fii chiar spontan așa, pe nebunie decât dacă am da o fugă până nu știu, poate Las Vegas, dar altfel am zis că în momentul în care vom simți că este momentul potrivit, că este perioada potrivită, poate că s-au aliniat astrele într-un fel pentru evenimentul ăsta.

Momentan avem alte priorități încă și ne concentrăm pe carieră, pe alte obiective pe care vrem să le atingem.

