Nicoleta Nucă, despre problemele din adolescenţă. Vedeta a suferit mult din această cauză, ce o deranja: “Aveam această anxietate” EXCLUSIV VIDEO

Dacă astăzi, Nicoleta Nucă este asumată și sigură pe atuurile ei fizice, în adolescență, artista a suferit din cauza a două complexe majore, în viziunea ei de la acea vreme, respectiv înălțimea și greutatea. În ceea ce privește kilogramele, artista a luat măsuri, iar cu statura nu numai că s-a obișnuit, dar nici măcar nu e dependentă de încălțămintea cu toc, pentru a părea mai înaltă. Artista a povestit pentru Playtech Știri principiile după care se ghidează în viață și care au ajutat-o să scape de anxietate.

Nicoleta Nucă este o persoană mignonă, dar foarte energică și veselă.

Cântăreața își permite să vorbească deschis despre perioada în care, ca orice adolescent, s-a confruntat cu probleme cauzate de modul în care arăta.

O altă problemă de care s-a lovit artista în adolescență a fost legată tot de aspectul fizic, în speță kilogramele.

Artista a luat măsuri de urgență, fără să apeleze însă la vreo dietă fulger, care să îi pună în pericol sănătatea.

“De mică am avut intuiția să simt ce este bine și ce nu este pentru mine. Am început să fac sport, mișcare foarte devreme, în sală, și să reglez lucrurile din alimentație. Și de acolo mi-a intrat atât de mult în obicei treaba asta cu alimentația corectă, încât sunt deja peste 15 ani de când eu mănânc sănătos”, a precizat ea.

După ce și-a schimbat stilul de viață, Nicoleta a obținut forme de invidiat în decurs de 3 luni.

“În ceea ce provește kilogramele, că asta era chestia cea mai ușor de schimbat, pur și simplu m-am apucat de treabă să am grijă de corpul meu și am slăbit într-o singură vară de la 56 kg, eram mai micuță, nu făceam sport, era masă adipoasă multă, am slăbit până la 49 kg. Și se vedea”, își amintește ea.

Cu timpul, artista a învățat să nu mai pună presiune pe ea.

“Cu unele am învățat să trăiesc, cum ar fi înălțimea, că acolo nu am ce să fac, asta este, nu am cum să lungesc picioarele, plus că există tocurile pentru situațiile în care vreau să par mai înaltă. Dar am ajuns chiar în punctul în care atât de bine mă împac cu înălțimea mea, încât rareori mă mai vezi pe tocuri, doar la evenimente, în rest doar încălțăminte fără toc”, ne-a mărturisit Nucă.