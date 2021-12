Predicția lui Bill Gates pentru anul 2022. Ce crede miliardarul că se va întâmpla cu pandemia

Bill Gates a uimit lumea, după ce a postat, recent, un mesaj interesant pe rețelele sociale. Miliardarul este extrem de optimist în ceea ce privește anul 2022, prezicând faptul că omenirea va avea parte de multe suprize plăcute în anul ce urmează. Ce a mărturisit cofondatorul Microsoft. Declarațiile sale au fost citite de milioane de internauți.

Scăpăm în curând de COVID? Bill Gates a realizat cu stupoare, la final de 2021, că pandemia de coronavirus a făcut mai multe victime anul acesta decât în 2020, atunci când a izbucnit. Miliardarul a mărturisit că nu se aștepta la apariția unei noi tulpini COVID, care să dea omenirea peste cap.

„În postarea mea anterioară de sfârșit de an, scriam că am crezut că vom putea să ne uităm înapoi și să spunem că 2021 a fost o îmbunătățire față de 2020. Deși cred că acest lucru este adevărat în anumite privințe, miliarde de oameni au fost vaccinați împotriva COVID-19, iar lumea este oarecum mai aproape de normal – îmbunătățirea nu a fost atât de dramatică pe cât am sperat.

Mai mulți oameni au murit din cauza COVID în 2021 decât în ​​2020. Dacă ești unul dintre milioanele de oameni care au pierdut o persoană dragă din cauza virusului în ultimele douăsprezece luni, cu siguranță nu crezi că anul acesta a fost mai bun decât ultimul.”, și-a început declarația miliardarul Bill Gates.