Prăpăd în timpul verii în România. Gheață în luna iulie, parbrize sparte

Vremea din anul acesta e departe de a se opri din a-i șoca pe români din toate zonele. Un alt fenomen extrem și-a făcut apariția în toiul verii la noi în țară. Șoferii s-au trezit cu parbrizele sparte din cauza gheții.

Grindină în luna iulie în România!

Anul trecut și cel actual au cuprins un șir de premiere în dreptul vremii. Multe detalii indicate în prealabil de meteorologi continuă să îi șocheze pe români, mai cu seamă ultimele cu care au dat față în față.

Grindina a făcut prăpăd în județul Gorj unde străzile au fost acoperite de gheață în toiul verii. Parbrizele mașinilor au fost sparte, iar culturile agricole au fost distruse. Subliniem că județul Gorj a fost sub avertizare de cod portocaliu de ploi, grindină și vijelii.

Gheața depusă în lcalitatea Plopșoru este de mărimi impresionante și a produs pagube imense localnicilor care s-au trezit cu parbrizele sparte de la mașini și țiglele de pe casă găurite.

De asemenea, grindina a făcut ravagii și în noaptea de miercuri spre joi, dar în comuna Stănești unde mai multe mașini au fost distruse și culturile agricole ale oamenilor au fost afectate.

„A fost dezastru. Nu a fost niciodată la noi așa ceva”

„A fost dezastru. Nu a fost niciodată la noi așa ceva. Asta înseamnă să tăiem pădurile și să ne batem joc de natură. Totul se poate întoarce împotriva noastră, a oamenilor. Eu am autoturismul făcut praf. Parbrizul este spart, iar tabla este îndoită în multe locuri“, a spus unul dintre localnici.

Primarul comunei a declarat că pagumele au fost imense: „În fața lui Dumnezeu nu avem ce să facem. Culturile agricole au fost afectate. Localnicii au pagube importante.

Am discutat în această dimineață cu unul dintre ei, care are cultivate câteva hectare cu porumb, soia și mazăre, care sunt pământ. Grindina a fost foarte mare. Nu am văzut până acum «piatră» așa de mare. La noi este o mare problemă din punct de vedere agricol și din punct de vedere al altor pagube suferite de cetățeni.“

Ce spun meteorologii despre această vară?