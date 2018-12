Cât de prost stă București când vine vorba de turism

Praga a ajuns pe locul 20 în clasamentul celor mai vizitate orașe, în timp ce Bucureștiul nu se situează nici măcar la sfârșitul listei. Cum a reușit Praga acest lucru și ce ar trebui să ofere Bucureștiul ca să devină atractiv pentru turiști.

Diferența la capitolul vizitatori între Praga și București este de la cer la pământ. Anul acesta aproximativ nouă milioane de turiști au vizitat prin Praga, spre deosebire de cei două milioane de turiști care au optat pentru România, ca destinație de vacanță.

Ce ar trebui să învețe Bucureștiul de la Praga

În timp ce Praga se aliază cu vecinii săi ca să devină atractivă pentru imensa piaţă chineză, Bucureştiul este concentrat pe organizarea a fel şi fel de bâlciuri cu puţină relevanţă pe plan internaţional.

„România este singura ţară din Europa de Est care are o balanţă deficitară, mai concret, banii cheltuiţi de români în străinătate sunt mai mulţi decât banii pe care îi aduc strănii în România. Este un deficit de aproximativ un miliard de euro. E clar că nu performăm. La o ţară care are resursele pe care le avem noi este clar că ar trebui să eliminăm repede acest deficit. Sunt foarte puţine agenţii care s-au gândit să aducă turişti chinezi, deşi în Praga sunt 500.000 de chinezi pe an, iar în România sunt 11.000. Poten­ţialul este imens”, a spus Călin Ile, preşe­dintele Fede­raţiei Indus­triei Ho­teliere din România, citat de ZF.

Printre planurile pentru anul acesta se numărau deschiderea unui nou centru pentru turişti la aeroportul Vaclav Havel şi transfor­marea PCT dintr-o organizaţie finanţată de primărie într-o societate comercială.

Bâlciurile din București nu atrag turiști

În Praga s-a schimbat recent agenţia de branding, astfel încât noua identitate vizuală să reflecte mai bine ambiţiile oraşului pe partea de turism, şi anume trecerea de turismul de masă, spre cel de calitate, mai responsabil, pentru a proteja centrul oraşului.

Astfel, în timp ce Praga defilează cu nouă milioane de turişti, Bucureştiul nici măcar nu ajunge la 2,4 milioane de vizitatori, pragul minim pentru a intra în topul celor mai vizitate 100 de oraşe din lume realizat de Euromonitor.

București nu pare să se streseze să facă stategii care să ducă la creșterea numărului de turiști și a confortului oferit acestora. Primăria se mulțumește cu cele 22 de companii pentru administrarea mai multor domenii de activitate de la agrement, parcuri şi grădini, trafic, iluminat public sau parcări.

Dintre cele 22 de companii înfiinţate anul trecut, doar una a fost pe profit, Compania Municipală Agrement Bucureşti, care este activă în domeniul bâlciurilor şi al parcurilor de distracţie, singuraele iniţiative vizbile pentru promovarea Bucureştiului, însă fără rezultate.