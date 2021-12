Povestea românului care a ajuns milionar la 19 de ani. Cine este Filip Cristian, de fapt, și ce vis utopic are

Filip Cristian este un tânăr care a ajuns milionar la doar 19 ani, după ce și-a investit banii la bursă. Mulți oameni de afaceri din același domeniu spun despre Cristian că este un tânăr foarte muncitor și ambițios.

În prezent, tânărul are 20 de ani și reușit să le cumpere clienților săi 16 calculatoare. Viața lui s-a schimbat în bine, iar oamenii de afaceri din aceeași nișă spun că este un tânăr foarte talentat în zona investițiilor de bursă. A apărut și în Revista Forbes, în care vorbește despre secretul succesului său și cum pot alții să-și îndeplinească visurile.

Filip spune că cel mai important este „să îți urmărești permanent instinctul”. Acesta a povestit și cum a început pasiunea lui pentru marketing, bursă și investiția în criptomonede. Pe conturile sale de socializare, Filip îi îndrumă pe cei care îl urmăresc să facă bani din pasiunile pe care le avem.

Pe conturile sale de socializare este văzut la volanul mașinilor scumpe, însă a mărturisit că nu este deloc arogant, ci vrea să-i motiveze pe ceilalți prin clipurile sale. Dacă el a reușit, de ce nu ar putea și altcineva?

Tânărul a realizat că petrecea foarte multe ore în fața calculatorului, însă nu productiv. A decis că este de ajuns și că vrea să facă bani, așa că a ales marketing-ul. A început cu proiectele de tip pro bono. Acestea le-au ajutat să-și creeze un portofoliu, apoi au urmat banii.

La început își oferea serviciile gratis, pentru a atrage cât mai mulți clienți și pentru a-și dezvolta portofoliul cât mai mult. După puțin timp cerea bani pentru serviciile sale de marketing pe care le oferea companiilor. Filip recunoaște că nu a fost ușor să câștige încrederea marilor companii.

Mulți mă testau. La început îmi dădeau bugete mici pentru a vedea dacă aduc rezultate. Este greu să le câștigi încrederea, mai ales când ai o vârstă mică. Unora le plăcea curajul și determinarea mea de a avea o șansa și de a-mi arata valoarea și skill-urile, sunt de mic o fire foarte creativa și în marketing, bursa (domeniul cu care am dat cu adevărat lovitura) despre asta e vorba: creativitate și instinct, analiza și “inteligenta” – smart moves, manipularea și înțelegerea pieței etc. Situația s-a schimbat acum, am fost nominalizat la EURO BROKER 2021, rezultate și valoarea mea sunt deja cunoscute și am deja un nume important în industrie”, spune Filip Cristian, pentru FANATIK.