Povestea româncei care a luat punctaj maxim la BAC-ul din Spania. Cine e Alexia Mureșan

O elevă româncă a reușit să obțină punctajul maxim la Bacalaureatul din Spania. Structura este diferită, în prima zi de BAC a avut trei examene, la engleză, istorie și limba spaniolă. După la matematică și chimie în alte zile.

Alexia Mureșan are aproape 18 ani, iar anul acesta a obținut la examenul de Bacalaureat din Spania o notă foarte apropiată de cea maximă, 13.95 din 14. Eleva locuiește în orașul Valdemoro și a învățat la Colegiul „Lagomar”. Alexia a fost recent premiată de Ambasada României în Regatul Spaniei pentru rezultatul obținut.

Liceul în Spania are doar doi ani, iar media de la examenul final reprezintă 40% din nota finală, restul de 60% sunt notele obținute pe parcursul a celor doi ani de liceu. Examenele obligatorii sunt la limba spaniolă, matematică, istoria Spaniei și engleză.

Probele obligatorii sunt la matematică, engleză, istoria Spaniei și limba spaniolă, iar examenele se dau pe parcursul a mai multe zile. Alexia spune că s-a pregătit bine, învățând câte trei ore pe zi, cu mici pauze. Ea spune că prima dată este bine să faci temele grele. Pentru a învăța mai ușor, punea muzică și era mai relaxată.

Pe 14 iulie, Alexia a fost premiată de către Ambasada României în Regatul Spaniei pentru rezultatul obținut și pentru „efortul depus de mică pentru a atinge această performanță”. Eleva declarat că a fost o onoare pentru ea și nu se aștepta niciodată la asemenea performanțe.

Alexia Mureșan: A fost o mare onoare, nu mă gândeam să fie totul așa de mare, am fost foarte uimită când am mers acolo. Era foarte elegantă doamna ambasador, foarte amabilă, am fost foarte surprinsă că am reușit să ajung la ambasadă. Am fost foarte bucuroasă, îmi place că sunt oameni care se bucură de ceilalți și de succesul lor, foarte frumos.