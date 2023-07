Povestea neștiută a piesei celebre a lui Sinead O’Connor. Cum a apărut ‘Nothing Compares 2 U’

O lume întreagă a cunoscut-o pe marea artistă Sinead O’Connor, care ne-a părăsit la doar 56 de ani. Puțini ştiu, însă, povestea ei tristă de viață, care a dus și la apariția piesei ‘Nothing Compares 2 U’, ce i-a adus mare popularitate. Care a fost, de fapt, povestea acestui hit.

Sinead O’Connor a murit subit, la doar 56 de ani. Celebra artistă internațională s-a stins din viață la un an și jumătate după ce fiul ei, Shane, în vârstă de 17 ani, s-a sinucis. A suferit mult după pierderea acestuia, dar se pare că a mai suferit lovituri grele și înainte.

„Nothing Compares 2 U” a fost cel mai cunoscut hit al cântăreței irlandeze Sinead O’Connor. O lume întreagă fredona piesa, dar puțini știu povestea acesteia și cum a ajuns artista să o lanseze.

Chris Hill, unul dintre directorii casei de producție Ensign care o reprezenta pe O’Connor în anii ’90, a spus că managerul ei a fost cel care a determinat-o să lanseze piesa.

Vedetea mărturisea că este și ea la fel ca „milioanele de oameni care au adorat cântecul și toți suntem oameni care l-am asociat cu o pierdere de un fel”. Sinéad O’Connor a fost impresionată de piesa care i-a amintit de mama sa, care a murit în 1985 într-un accident rutier.

Viața lui Sinéad O’Connor nu a mai fost deloc la fel după ce fiul ei s-a sinucis. Imediat după ce a aflat de gestul la care a recurs tânărul de doar 17 ani, vedeta a anunțat că își va pune capăt zilelor, pentru că nu mai are motive să trăiască fără el.

Ulterior, încercarea ei a eșuat și a ajuns pe mâinile autorităților, care au dus-o direct la spital, unde a beneficiat de ajutor specializat. Totuși, a mărturisit că nu are de gând să mai trăiască, ci doar a amânat puțin momentul până când îl va revedea pe fiul ei.

Ultima sa postare de pe rețelele de socializare a fost tot despre acesta, pe 23 iulie. Sinéad O’Connor mărturisea atunci că este distrusă și nu poate trăi cu asemenea durere în suflet. Nu se știe, însă, dacă decesul ei a venit în urma unei sinucideri, pentru că nu a fost dezvăluit motivul exact încă.

😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭#lostmy17yrOldSonToSuicidein2022.

Been living as undead night creature since. . He was the love of my life, the lamp of my soul. We were one soul in two halves. He was the only person who ever loved me unconditionally. I am lost in the bardo without him pic.twitter.com/aC8BOmLQ9N

— Sinead Marie-Bernarde Aoibheann O’Connor (@786OmShahid) July 17, 2023