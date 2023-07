Viața tragică pe care a avut-o Sinead O’Connor. Prin ce momente tulburătoare a trecut

Vestea morții cunoscutei cântărețe Sinead O’Connor a generat un val de tristețe publică. În ciuda carierei sale de succes, artista a trecut prin încercări grele. Apropiații susțin că în ultima perioadă, vedeta se lupta cu depresia.

Sinead O’Connor a încetat din viață la vârsta de 56 de ani. Fanii acesteia își arată regretele pe rețelele de socializare. Însă, foarte puțini știu dramele prin care a trecut celebra cântăreață.

Artista s-a născut pe 8 decembrie 1966, în Glenageary (Dublin). Vedeta a făcut parte dintr-o familie numeroasă, având trei frați (Joseph, John și Eoin), dar și o soră (Eimear), ea fiind cea mijlocie. Numele său provine de la Sinéad de Valera (soția președintelui Éamon de Valera).

La vârsta de 8 ani, Sinead afla că părinții ei vor divorța. În urma divorțului, cei trei copii au rămas alături de mama acestora. Însă, în loc de grijă și iubire, cei mici au cunoscut violența și abuzul.Mama acesteia se confrunta la acel moment cu tulburări de sănătate mintală și dezvoltase o dependență pentru substanțe interzise.

„A condus o cameră de tortură. Era o persoană care se bucura și zâmbea când îți făcea rău. … Eram îngrozită.. Urăsc faptul că nu am putut să am grijă de ea, poate să-i ofer înapoi puțină dragoste. Și să o ajut, nimeni nu a ajutat-o”, mărturisea solista pentru celebrul dr. Phil, în 2017.

Anii în care a stat alături de mama sa și-au spus cuvântul, iar Sinead O’Connor a ajuns să fure din magazine. La vârsta de 15 ani a fost prinsă furând din magazin. Din cauza faptelor comise, artista a ajuns într-una din instituțiile catolice Magdalene, Grianán Training Centre, acolo unde și-a șlefuit talentul. Norocul a făcut ca una dintre surorile toboșarului trupei irlandeze In Tua Nua să lucreze la centru. Aceasta i-a observat talentul și i-a recomandat-o fratelui său.

Talentul său a fost observat și de membrii cunoscutei trupe. Astfel că, artista a ajuns să înregistreze prima ei piesă, Take My Hand.

Sinead O’Connor a decis să-și urmeze pasiunea și să studieze mai multe despre aceasta. Astfel că, artista reușește să intre la Newtown School din Waterford, unde, ajutată de către profesorul de limbă irlandeză, Joseph Falvey, a înregistrat un demo cu patru melodii (două coveruri și două piese proprii ce aveau să apară pe primul său album).

De atunci, a cunoscut numeroase reușite pe plan profesional. Însă, pe plan personal lucrurile nu au mers tocmai bine. De-a lungul vieții, vedeta a fost căsătorită de patru ori (cu producătorul și muzicianul John Reynolds, cu jurnalistul Nicholas Sommerlad, cu jurnalistul John Waters, respectiv cu muzicianul Donal Lunny).În ciuda căsătoriilor sale, Sinead O’Connor a declarat că are o altă orientare sexuală.

„Sunt lesbiană… deși nu am fost foarte deschisă în privința asta, și de-a lungul vieții mele am ieșit cu bărbați, pentru că am nu am fost, neapărat, confortabilă să fiu lesbiană. Dar de fapt sunt lesbiană.“