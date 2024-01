Povestea măștilor Carnavalului de la Veneția. Ce semnificație are fiecare model în parte

Încă din antichitate, lumea a fost fascinată de aceste opere de artă, cunoscute sub numele generic ca măștile Carnavalului de la Veneția, fiind întotdeauna o componentă esențială a carnavalului venețian. Dar, deși construcția lor este una veche, în timp semnificația lor s-a mai diluat. Așa că, citește mai departe și află povestea măștilor Carnavalului de la Veneția, dar și ce semnificație are fiecare model în parte.

Carnavalul de la Veneția, un moment de sărbătoare pentru toată lumea

Astăzi cunoscut în toată lumea și devenit una din cele mai importante atracții turistice venețiene, în trecut Carnavalul era un moment de sărbătoare în care se amestecau toate clasele sociale, iar faptul de a purta o mască oferea o posibilitate unică de a rămâne anonim, bucurându-se de avantajele pe care o astfel de condiție le aducea cu sine.

Citește despre: Veneţia, de nerecunoscut din cauza secetei. Gondolele nu mai circulă, iar canalele au rămas fără apă. Imagini rare

Carnavalul de la Veneția (Carnevale di Venezia), care datează din secolul al XV-lea, este faimos și astăzi. Într-o societate în care clasele sociale erau foarte bine definite și nu erau menite să interacționeze între ele, purtarea unei măști permitea ascunderea oricărei forme de identificare bazată pe origine, vârstă, sex sau religie.

Deși purtarea unei măști era un simbol al statutului social în Veneția secolului al XVII-lea, utilizarea acesteia era supusă unor reguli stricte. De exemplu, era interzis să se poarte măști în afara perioadei de carnaval, și a altor perioade bine definite, specifice, sau în locuri sacre, cum ar fi bisericile. Un bărbat nu se putea îmbrăca în femeie, iar prostituatele nu aveau voie să poarte măști în public. Astăzi, sunt aproximativ 3 milioane de turiști din întreaga lume atrași și care împărtășesc emoția, fastul și culoarea acestei tradiții străvechi. Astăzi sunt adesea realizate din gesso sau papier-mâché pictat manual și decorate cu pene și pietre prețioase.

Care este povestea măștilor Carnavalului de la Veneția

Ceea ce puțini știu, este că inițial, măștile venețiene erau confecționate din piele, porțelan sau sticlă și aveau o funcție practică sau simbolică. În 1436, maeștrii din breasla decoratorilor din Veneția au reorganizat industria confecționării măștilor. Aceasta a propus o serie de reguli care au fost ratificate de Giustizieri Vecchi, magistrații responsabili, la acea vreme, de supravegherea artelor și meseriilor.

Află despre: Un pod important din Veneția, periculos: cu cât a fost amendat creatorul său

Acesta a fost momentul în care profesia venețiană de „maschereri” sau „mascareri”(creatori de măști) a fost recunoscută în mod oficial, cu propria breaslă și propriile statute. Un document deținut în prezent de Muzeul Civic Correr din Veneția indică faptul că, între anii 1530 și 1600, unsprezece artizani au fost înregistrați ca făuritori de măști, inclusiv o femeie pe nume Barbara Scharpetta. Acestora li s-au alăturat „targheri”, meșteri specializați în finisaje decorative și în crearea de noi fețe.

Realizate timp de secole în Veneția, aceste măști distinctive erau în mod tradițional formate din hârtie-mache și adesea decorate în mod extravagant cu blană, țesături, pietre prețioase sau pene. În cele din urmă, măștile venețiene au reapărut ca emblemă a Carnevale, un spectacol și un târg de stradă care celebrează hedonismul.

Principalele tipuri de măști venețiene sunt bauta, moretta, gnaga, medico della pesta, pantalone, arlechino și colombina. În prezent, costumele purtate la carnaval variază într-o anumită măsură față de personajele originale și combină adesea diverse elemente de origine diferită.

Ce semnificație are fiecare model în parte

Ceea ce mai trebuie știut, este că nu toate măștile sunt la fel. Unele sunt piese de artă rafinate, menite să fie atârnate pe un perete, și pot ajunge la sute de euro. Altele sunt piese mici care costă mai puțin decât o lingură de înghețată, dar fiecare dintre ele au o semnificație. Și pentru că tot vorbim de semnificații, și deja am stabilit cam are sunt modelele de măști, citește mai departe și află ce semnificație are fiecare model în parte.

Masca Ciumă

Cea mai emblematică și ușor de recunoscut mască venețiană este Doctorul Ciumei, iar această mască cu siguranță nu a început cu Carnavale. Masca a fost concepută de un medic francez care a îngrijit Casa Medici și mai mulți regi francezi și a fost o modalitate de a preveni mirosul bolii.

În timpul anilor 1600, medicii credeau că boala era răspândită prin miros. Masca are un nas lung și gol, care ar fi umplut cu flori și cârpe parfumate pentru a preveni infectarea medicului cu mirosul bolii.

Măștile Bauta și Colombina

Bauta este una dintre măștile venețiene originale, purtată de obicei de bărbați astăzi, deși femeile o purtau în epocile anterioare pentru a merge la teatru. Are o sprânceană groasă, groasă, un nas puternic și obraji lungi, acoperind toată fața. Nu există gură, așa că pare înfricoșătoare, dar a fost concepută astfel pentru a maximiza anonimatul.

Cealaltă mască, Colombina, este o variantă modernă pentru femei, , o mască care este concepută pentru a accentua frumusețea purtătorului. Numită după un personaj popular și feminin dintr-o piesă celebră a literaturii italiene, Commedia dell’arte a lui Goldoni, Colombina se montează pe față cu ajutorul unei panglici delicate, fie chiar atașată de un băț și ținută cu mâna. Reprezintă feminitatea, eleganța și grația.

Află și: Cât au costat 3 beri și o Coca-Cola la un restaurant din Veneția. Turiștii spanioli au rămas mască: ‘Păstrez bonul’

Măștile Casanova și Flacăra Iubirii

Prezente, de cele mai multe ori, împreună, măștile Casanova și Flacăra Iubirii, sunt extrem de populare în rândul turiștilor, deoarece spun o poveste romantică unică în Veneția. Masca Casanova este o mască asimetrică, cu o față asemănătoare unei păpuși și o țesătură care se întinde în lateral. Giacomo Casanova a fost un aventurier din secolul al XVIII-lea, jucător de noroc și cuceritor de doamne. În cele din urmă, a fost arestat și închis în celulele de sub Palatul Dogilor de lângă San Marco.

Partenera măștii Casanova, cea denumită Flacăra Iubirii, este o altă mască asimetrică cu fața de păpușă a unei femei înconjurată de mantia ei. Învăluită în pasiunea ei, materialul emulează forma flăcării și reprezintă frumusețea și pericolul femeii care l-a ajutat pe Casanova să se elibereze.

Masca Arlechin

Un alt personaj comic din literatura italiană este Arlechinul, servitorul plin de duh și îndrăgostit de personajul Colombina menționat mai sus. Fața arlechinului poate fi făcută în moduri drăguțe, comice sau chiar înfricoșătoare, dar este marcată de costumul purtat adesea cu el, sub forma unui model de diamant realizat în două culori contrastante.

Arlechinii sunt adesea asociați cu clovnii, dar nu este tocmai corect. Arlechinul este viclean și elegant, în timp ce clovnul este un șmecher brutal. Masca arlechin este jucăușă, dar elegantă, reprezentând spiritul șmecher al culturii venețiane.

Măștile Moretta

Această mască este un oval negru, cu două găuri pentru ochi și nimic altceva, care blochează întreaga față a femeii, dar nu părul sau bijuteriile ei. Masca este uneori numită „muta” deoarece masca ar fi ținută la loc de un nasture mic pe care femeia îl ținea în gură.

Rezultatul este că masca ar părea că plutește. Masca apare doar în descrieri și picturi la mijlocul secolului al XVIII-lea și este puțin suprarealistă.

Concluzie

De secole Carnavalul de la Veneția a fermecat întreaga Europă, iar odată cu trecerea anlor a devenit un prilej de distracție pentru tot mai mulți turiști. Acum că ai aflat care este povestea măștilor Carnavalului de la Veneția, dacă ajungi aici, în timpul acestei sărbători, indiferent de masca pe care o alegi, vei avea un suvenir al Veneției, un oraș care trece prin schimbări ecologice și turistice importante.

Descoperă și: Cele mai ieftine locuri din Europa în care poți călători în 2024. Orașele sunt superbe

Carnavalul este o sărbătoare a unui trecut luminos și plin de culoare, unul în care clasa socială a creat o presiune care trebuia eliberată prin fast și circumstanțe.