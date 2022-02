Povestea lui Emanuel de la Românii au talent 2022, băiatul orb care a cântat la clape. Ce destin crunt are: ‘Dumnezeu lucrează prin mine’

Emanuel este tânărul care a ridicat un platou întreg în picioare cu talentul lui. Are 16 ani și vine din Constanța, iar jurații și-au dat seama că este nevăzător, atunci când Smiley l-a adus în platou și a avut grijă să se așeze pe scaun pentru a își începe numărul. Dragoș Bucur s-a prezentat și l-a întrebat pe băiat cum îl cheamă și care este povestea lui. Emanuel a dat dovadă de un talent rar întâlnit, dar și de o modestie și o inteligență ieșite din comun.

Tânărul s-a născut nevăzător, iar părinții lui și-au dat seamă că el nu vede abia la 2 ani, atunci când s-a lovit de obiectele din casă, după ce au mutat mobila și el s-a dezorientat.

„Eu sunt nevăzător din naștere. La vârsta de doi ani și-au dat seama părinții mei că nu văd. Alergam prin casă și am intrat într-o mobilă cu capul, că au mutat în casă și eu eram obișnuit de cum erau așezate anterior lucrurile.

În ziua aia am leșinat și doctorii au spus că nu am șanse să văd. Spre uimirea mea, pe măsură ce am crescut, vederea mea a evoluat, pot să disting umbre și pot să zăresc marea, că e mai închisă la culoare față de nisip.

Pentru mine e cam greu să răspund la cum am învățat să cred. Dumnezeu, de mic, a pus în mine acest dar de a cânta, nu doar la orgă, ci la mai multe instrumente muzicale, la chitară, pian, chitară-bass, acordeon, fluier, muzicuță, tobe, trompetă, toate după ureche”, a povestit el.