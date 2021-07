Povestea incredibilă de viață a unei eleve de la un liceu tehnologic din Botoșani, care a reușit performanța de a scoate media 10 la Bacalaureat

Andreea Ivan este o tânără dintr-un sat de pe malurile Prutului și a reușit să obțină media 10 la Bacalaureat. A reușit această performanță fără a face vreo oră de meditație, deoarece provine dintr-o familie modestă din punct de vedere financiar. Andreea este absolventă a Colegiului Economic din Botoșani, profil tehnologic.

Andreea provine dintr-un sat aflat la 60 de kilometri depărtare de Botoșani, mai exact Manoleasa, comună aflată pe malurile Prutului. Familia Andreei se confruntă cu probleme specifice mediului rural. Tatăl ei este muncitor în construcții, iar mama este casnică. Absolventa a terminat școala în satul natal.

La acea vreme, școala nu avea dotările și avantajele unei școli moderne, însă asta nu a împiedicat-o pe Andreea să învețe. A fost mereu pasionată de învățătură și a fost motivată să descopere lucruri noi. Mai mult de atât, a fost încurajată de părinți, iar profesorii au fost mereu buni și dedicați.

„Părinţii mei sunt oameni simpli, care nu au avut posibilităţi financiare pentru a face studii superioare, dar şi-au dat tot interesul pentru ca noi, copiii, să avem această posibilitate. Mama este casnică, iar tata lucrează în construcţii de când mă ştiu. Sunt oameni care se pricep să facă orice şi cărora nu le este ruşine de muncă. Şcoala generală am urmat-o în comuna natală. Nu exista un laborator de chimie sau sală de sport, dar, ţin minte, că profesoara de chimie era de o calitate incontestabilă, la fel ca mulţi alţi profesori pe care i-am avut”, spune Andreea Ivan.

La Bacalaureatul susținut în această vară, județul Botoșani s-a clasat primul pe țară, la numărul de medii de 10 obținute. După ce s-au depus contestațiile, 13 absolvenți au reușit să i-a Bacalaureatul cu note maxime. Printre aceștia s-a aflat și Andreea Ivan.

După ce a terminat școala gimnazială, tânăra a optat pentru Liceul Economic. Aici, fiecare absolvent pleacă și cu o meserie învățată. Acest lucru reprezintă un real avantaj, în special pentru tinerii veniți din mediul rural. Andreea spune că nu a învățat niciodată pentru note, ci din pură pasiune.

„Nu am fost mereu un elev de nota 10, întrucât nu am avut întotdeauna încredere în mine. Mi-am dat seama de când eram mică de capacităţile mele intelectuale, dar nu am fost niciodată atât de curajoasă să îmi doresc mai mult şi să îndrăznesc să visez la lucruri mari. Încă din clasele mici, părinţii îmi spuneau să nu învăţ pentru a-i face pe ei mândri sau pentru a dovedi ceva colegilor, profesorilor, ci să învăţ pentru mine, pentru împlinirea mea sufletească, din plăcere şi pasiune, iar eu i-am ascultat.