Povestea incredibilă de viață a lui Gabriel, un copil de 13 ani care a ajuns stâlpul casei după ce tatăl său a decedat

Gabriel locuiește într-o casă modestă, în județul Călărași, la marginea comunei Progresu. Aici, numai două camere adăpostesc în total șase suflete. Gabriel are doar 14 ani și este deja stâlpul familiei.

Povestea de viață a lui Gabriel

Cu toate că încă este un copil, Gabriel are responsabilități în gospodărie, are grijă de frații mai mici și își ajută mama cu tot ce poate. Tânărul a devenit bărbatul casei după ce tatăl său a decedat anul trecut. Cu toate greutățile sale, Gabriel este fericit, deoarece visurile sale s-au împlinit.

Își dorea o căruță de lemne și o culegere de matematică, iar prin intermediul Narada a reușit să le obțină. Băiatul este unui dintre cei mai buni la matematică din clasă, însă în perioada pandemiei și școlii online, situația a devenit dificilă pentru el.

Diriginta lui, Luminița Dinu, a cerut ajutorul Narada, iar Gabriel a primit o tabletă și a reușit să participe la cursuri. Cu toate acestea, este conștient că are multă materie de recuperat. Până la începutul anului școlar, Narada a oferit oportunitatea a 100.000 de copii să se înscrie în programul Naradix.

Printr-un SMS la numărul 8845 prin care se donează 2 euro lunar, doi copii aflați în situația lui Gabriel pot recupera materia pierdută în pandemie și pot visa la un viitor mai bun.

9 copii îngrijiți de un singur părinte

Gabriel provine dintr-o familie de etnie romă, cu 9 copii de îngrijit, iar părintele muncește cu ziua să-i susțină. Băiatul face 14 ani în luna septembrie și este pasionat de matematică. Înainte de pandemie, a fost în topul celor mai buni elevi la învățătură din clasă. După, din cauza lipsei tehnologiei, a rămas în urmă, chiar dacă notele sale sunt peste 8.

”Mi-a fost mai greu în timpul școlii online. Nu prea aveam posibilitatea să intru la ore până mi-a dat Narada tabletă și când am început să facem online nu înțelegeam mai nimic”, spune Gabriel. „Simt că am pierdut foarte multă materie. O să mai încerc în vacanța de vară să mai muncesc, să mai învăț, să recuperez. Este foarte important să învăț. Pentru că dacă nu ai carte – cum e vorba aia – nu ai parte”, mai spune băiatul.

La doar 14 ani, Gabriel are responsabilitățile unui adult. Își ajută mama cu munca prin grădină și casă și are grijă de frații lui mai mici. Când are timp, Gabriel are aceleași preocupări ca și un copil normal. Îi place foarte mult fotbalul, iar când va fi mare vrea să devină ospătar, deoarece a văzut o nuntă în sat și i-a plăcut meseria.