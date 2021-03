Ungurii, derapaj rasist grosolan la adresa României: ‘Sunteți țigani!’ Detalii de ultimă oră, aparute imediat după meci

În grupa A de la Campionatele Europene de fotbal U21, România a învins Ungaria cu 2-1. După meciau apărut și primele declarații, dar și scandaluri, pe marginea unor afirmații făcute de jucătorii maghiar în timpul meciului. Căpitanul echipei României U21 declară, voalat, că s-ar fi folosit apelative rasiste în timpul jocului.

Se știe că există un conflict, mocnit, între unguri și români, iar pe terenul de fotbal nu de puține ori au apărut și conflictele. Se pare că un astfel de conflict ar fi existat și la meciul din această seară. Unul din jucătorii România U21, este vorba de mijlocașul Marius Marin, spune că și la meciul din această seară au fost conflicte. Mijlocașul, care a fost pe teren tot meciul, scrie pe contul său de Facebook că jucătorii maghiar ar fi folosit cuvinte jignitoare la adresa jucătorilor români.

Din această afirmație am putea trage concluzia că jucătorii unguri au folosit apelative rasiste în timpul jocului, iar cei în drept nu s-au sesizat absolut deloc. Marius Marin a primit și un cartonaș galben în minul 60 al partidei, după o altercație cu Adrian Szoke, marcatorul singurului gol al Ungariei.

Căpitanul Naționalei U21 nu va juca în meciul următor, împotriva Germaniei, după cumul de cartonașe galbene. În aceași situație este și colegul său, George Ganea, acesta din urmă primind un cartonaș galben în minutul 80.

După meciul câștigat în această seară, România U21 are șanse mari de calificare în faza superioară a competiției. Umrătorul meci îl va juca în compania Germaniei, o favorită a grupei A, din care face parte echipa de tineret a României. În acest moment România U21 ocupă primul loc în clasamentul grupei, cu 4 puncte, urmată de Germania cu trei puncte. Imediat după meci, Adi Mutu declara:

”N-aş vrea să-mi bată inima aşa de tare la fiecare meci. Am făcut fericiţi foarte mulţi suporteri. Ne continuăm drumul, vedem mai departe ce se întâmplă. Nu cred că se fac atâtea greşeli de arbitraj, la nivelul ăsta, dar arbitrul n-a fost în cea mai bună zi a lui astăzi. E cu atât mai important că am bătut azi. Nu-mi doresc să mai avem aşa ceva, pentru că vreau să stau şi eu bine cu inima la locul ei. Am avut în faţă o echipă agresivă, arţăgoasă, băieţii au luptat pentru fiecare centimetru de teren. Am reuşit să credem până la sfârşit în victorie. Calitatea noastră superioară s-a văzut în acest meci.

Cel mai bun rezultat la Germania – Olanda ar fi o victorie a Germaniei. Am avea două rezultate din 3 în ultimul joc. De mâine, avem timp să ne gândim la următorul nostru joc. Nu suntem aici în vacanţă, am venit să le facem tuturor viaţa grea. Responsabilitatea noastră e mare, vrem să aducem bucurie într-o perioadă grea. Am simţit că o să primim gol. Le-am zis băieţilor: ‘Gata cu cadourile, le-am făcut prea multe cadouri’. Am făcut greşeli la pase uşoare, probabil acolo s-a văzut oboseala. Cred că semnalul meu a fost înţeles.”, a declarat Adi Mutu la finalul meciului.