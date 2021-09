Povestea impresionantă a unui tânăr din Iași. Cum a vrut să dea lovitura după ce s-a întors din Danemarca: „Nu era o muncă ușoară”

Un tânăr din Iași care a muncit timp de 10 ani la fermele de nurci din Danemarca s-a întors de unde a plecat. Bărbatul a spus că s-a întors în țară pentru că s-au închis afacerile din cauza pandemiei. A investit fonduri europene într-o fermă cu bovine și nu are de gând să mai plece din țară.

Bărbatul, în vârstă de 37 de ani, s-a întors în România după 10 ani, timp în care a muncit la fermele cu nurci din Danemarca. Nu mai vrea să plece în străinătate deoarece și-a deschis propria afacere, iar acum este fermier cu acte în regulă.

Acesta și-a cumpărat 5 vaci pentru lapte și 5 hectare cu porumb. Auzind de fondurile europene, s-a gândit să acceseze o sumă de bani și să-și deschidă o afacere în mediu rural. Astfel, Ionuț Vasile Gânțu va primi fonduri europene în valoare de 40.000 de euro de la Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale.

Ionuț spune că a plecat în Danemarca cu gândul să lucreze doar un sezon, pentru a strânge niște bani. Cu toate acestea, a rămas mai mulți ani deoarece salarizarea a fost bună.

Ieșeanul a revenit în țară în anul 2020. Nu era decis dacă ar fi mai bine să plece înapoi sau să rămână. A decis să depună proiectul în submăsura 6.1 – Instalarea tinerilor fermieri, componenta diaspora, prin care va primi 40.000 de euro. Acesta spune că s-au mai schimbat puțin lucrurile în privința birocrației din țară.

„În Danemarca se face totul online. Aici au început să facă totul cu semnătură electronică și e o schimbare bună. Aici am făcut ceva drumuri, am stat vreo săptămână prin fața primăriei, nu m-am lăsat păgubaș, pentru că am vrut să iau banii. Vreau să fac fermă de vaci mai mare și să-mi iau utilaj agricol. Am 5 vaci și vând laptele la un procesator, la Șipote, dar vreau să măresc ferma. Trebuie mai mult pământ dacă am fermă mai mare, pentru că trebuie să hrănesc animalele”, mai spune fermierul din Iași.