Singura comună din România care produce sute de milioane de euro. Care e secretul ei

Comuna Miroslava, din județul Iași, este singura astfel de așezare din România care produce sute de milioane de euro și are mii de locuri de muncă, reușind să atragă investiții de 200 milioane de euro și dând peste 2.500 de locuri de muncă în parcul industrial în ultimii cinci ani.

Comuna produce sute de milioane de euro datorită parcului industrial, reușind să atragă în cinci ani 60 de investitori. A ajuns astfel la investiții de 150-200 milioane de euro și aproape 2.500 de oameni angajați. În plus, pentru cel de-al doilea parc sunt deja așteptați alți investitori. Parcul Industrial Miroslava 1 se întinde pe o suprafaţă de 464.400 mp și și-a deschis porțile în anul 2016. Parcul Industrial Miroslava 2 se întinde pe o suprafață de 252.00 mp și găzduiește pentru moment doar compania germană MENNEKES, care produce din acest an cabluri de încărcare pentru vehicule electrice și hybrid.

„Primul parc industrial are în momentul de faţă un grad de ocupare de 100%, atins în urmă cu mai bine de un an. (…) Pe al doilea parc industrial nu am obţinut de mult timp titlul de parc industrial şi încă se fac lucrări de amenjare, singurul rezident fiind MENNEKES.

Am ajuns să avem liste de aşteptare de zeci de investitori atât din ţară, cât şi din străinătate, care intenţionează să investească la noi. Deci, dacă în urmă cu 4-5 ani căutam investitorii, acum suntem în situaţia în care putem alege noi”, a declarat Dorel Codină, directorul executiv al Parcului Industrial Miroslava, în cadrul emisiunii ”Investiți în România”, de la ZF.

Miroslava are un buget mai mare decât alte comune

„Un document intocmit de MDRAP scoate in evidenta faptul ca Miroslava ar fi cea mai bogată primărie de comună din România. Veniturile au fost anul trecut de 56,2 milioane de lei. Pe locul doi s-a aflat Chiajna, primăria care ocupa prima poziţie în 2014; anul trecut, Chiajna a avut venituri de 55 milioane lei. Miroslava are un buget mai mare decat alte comune. Insa are si 13 sate si o intindere cat jumatate din municipiul Iasi.

Acest lucru nu s-a precizat. Documentul nu face referire nici la performantele Primariei Miroslava de a atrage finantari europene. ,,Unii au buget mic dar au in componenta pana la sapte sate. Intinderea geografica a Miroslavei reprezinta o provocare pentru noi. Nu este usor sa imparti banii la 13. Noi punem accent si pe atragerea fondurilor europene. Este vital pentru MIroslava. Comuna se dezvolta armonios. Caci trebuie investitii echilibrate in toate satele. Acum opt ani , cand am devenit primar, erau doua drumurei asfaltate.

Acum asfaltam permanent si avem in vedere si realizarea in perioada urmatoare a canalizarii. Nu este usor dar vom reusi sa transformam Miroslava intr-o comuna dezvoltata. Toti invoca faptul ca avem buget mare dar nimeni nu se gandeste la intinderea Miroslavei si la numarul mare de locuitori. Vom cauta si investitori de talia celor de la Delphi pentru a aduce fonduri suplimentare si pentru a dezvolta comuna”, a declarat Dan Nita, primarul Miroslavei”, este notat pe pagina oficială de Facebook a comunei.