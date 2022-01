Povestea fetei care nu îmbătrânește. Are 22 de ani, dar corpul ei s-a oprit din creștere la 8 ani

Povestea fetei care nu îmbătrânește. Deși are 22 de ani, corpul ei s-a oprit din creștere la opt ani. Tânăra se numește Shauna și este protagonista show-ului de la TLC, „I am Shauna Rae”, unde se relatează povestea tinerei captive în propriul corp. Shauna are 22 de ani, însă chipul ei arată ca al unui copil de opt ani.

Shauna vorbește constant de trauma sa și vrea ca lumea să nu o mai perceapă ca pe un copil, întrucât ea este un adult, deși corpul o trădează. Trauma acesteia a început de la vârsta de opt ani, când corpul ei s-a oprit din creștere, din cauza unei forme de cancer.

Până acum, Shauna a trecut printr-o operație și trei ani de chimioterapie, după ce medicii au descoperit, la vârsta de șase luni, că ea are cancer la creier. Cu toate că era considerată vindecată, s-a constatat că glanda sa hipofiză nu mai produce hormoni de creștere.

„Am crescut puţin şi apoi medicul mi-a spus că nu voi mai creşte mai mult de atât. Am realizat că nu voi fi o persoană normală când am împlinit 16 ani. Atunci am înlemnit, practic”, a declarat Shauna.

Acum, Shauna are 22 de ani şi o înălţime de 1,16 m, iar cea mai mare dorinţă a tinerei este să fie independentă. De asemenea, tânăra doreşte să aibă o viaţă amoroasă normală.

„Nimeni nu vrea să iasă cu mine nici măcar la un restaurant sau la o plimbare. Surorile mele încearcă să mă ajute dar nu reuşesc prea mult”, a relatat Shauna.

De la tatuaje până la întâlniri, Shauna se confruntă cu multe provocări pe parcursul timpului, inclusiv cu oameni care pun la îndoială vârsta ei reală.

Shauna își caută un iubit

Shauna este singură, nu are iubit. În serial, Shauna dezvăluie că statusul ei este solo. „Este înfricoșător să mă pun acolo (n.red. pe rețelele de dating)”, recunoaște Shauna. „Dar trebuie să riști pentru a obține fericire.” La un moment dat, ea chiar merge la un blind date cu un bărbat.

Părinții Shaunei sunt foarte protectori cu ea. Shauna își dorește mai multă independență față de părinții ei, care încă o tratează uneori ca pe un copil. „Nu știu dacă sunt gata să o las să plece. Dar trebuie să fie lăsată să plece”, spune mama Shaunei. Shauna ia în considerare chiar și ideea de a se muta din casa părinților ei.