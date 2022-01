Pentru cei care-l cunosc îndeaproape, știu că Chef Joseph Hadad și-a dedicat întreaga viață pasiunii pentru bucătărie. Pasiunea sa pentru arta culinară își are rădăcinile în primii 16 ani de viață. Atunci a intrat la școala de bucătari din Haifa. Aici a studiat timp de trei ani. La vârsta de 21 de ani, Joseph Hadad obține primul său loc de muncă în domeniu. Era angajat în cadrul celebrului hotelul Dan Carmel, ca asistent bucătar. După ani de lucru vine în România, unde într-un timp relativ scurt, devine cunoscut, iar astăzi mulți români îi trec pragul restaurantelor.

Chef Joseph Hadad și o viață dedicată artei culinare

Chef Joseph Hadad și câștigat reputația prin ani de muncă asiduă, cu multe sacrificii, după cum povestea chiar el în interviuri. La doar 24 de ani, devine Chef Garde Manager la Jordan River Hotel. Considerat a fi unul din hotelurile de top, Jordan River Hotel era un hotel cu 450 de camere din Tiberias. Începând cu anul 1989 este promovat la funcția de Executive Chef la celebrul King David Hotel din Ierusalim.

După ani de lucrat prin marile hoteluri cu reputație, în 1997 Joseph Hadad decide să vină în România. Celebrul Chef avea să fie cooptat ca Executive-Chef la Restaurantul „Casa Vernescu” din București, unde lucrează timp de 14 ani, până în 2011.

„Când am ajuns aici în 1995 m-am speriat. Imediat ce a aterizat avionul: un oraș fără lumină, cu străzile stricate și își spunea Capitală. Dar când am intrat în Casa Vernescu am fost șocat: cum poate să existe așa un palat într-o țară așa de săracă? Mi s-a părut că intru în Palatul Versailles. Fusesem și acolo, la invitația personală a președintelui François Mitterrand. Cred că sunt singurul chef care a primit o astfel de invitație.”, a povestit Chef Joseph Hadad celor de la Life.ro.

Are o primă apariție pe micile ecrane în emisiuni concurs culinare la Antena 1. Ulterior, în 2013, având deja aproape 40 de ani de experiență, decide să-și deschidă primul restaurant în România, sub brandul „Joseph by Joseph Hadad”.

În ultimii 35 de ani, Joseph și-a dedicat cea mai mare parte a timpului celei mai mari pasiuni a sa, gastronomia de top și Haute Cuisine. În toți acești ani, talentul său a fost remarcat atât de colegi, cât și de clienți din diferite locuri celebre la nivel mondial.

Menu-uri atent alese în restaurantele celebrului Chef

Astăzi celebrul Chef are cel puțin trei locații în care românii merg pentru bucatele atent alese. Toate sunt pregătite după cele peste 2.000 de rețete culinare pe care Chef Joseph Hadad le are. Există mâncăruri atât pentru clienții pretențioși, pentru gurmanzii de ocazie, dar și pentru cei cu mai puțină dare de mână.

Așa se face că, în restaurantele „Joseph by Joseph Hadad”, puteți găsi un anume tip de supă, denumită „Harira Soup”, care vă va scoate din buzunar 22 de lei. Dacă la felul doi doriți ceva exotic, în menu-ul restaurantului veți găsi și cartofi picanți cu coriandru și lămâie, iar prețul este de 15 lei.

Pe lângă vinul atent ales, și cele două feluri de mâncare, se cade și un desert, pe care-l veți găsi în menu la aproximativ 32 de lei. La un simplu calcul, pentru două pesoane, fără a pune la socoteală vinul, sau pâinea, veți scoate din buzunar aproximativ 140 de lei.

Așadar, dacă vreți să gustați din bucatele alese de Chef Joseph Hadad, acum aveți și prețurile informative. Deci, poftă bună!