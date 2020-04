Povestea dramatică a soției lui Gheorghe Dincă. Mai rău afară decât în pușcărie! Cum a rămas pe drumuri, fără niciun ban

Unul dintre cele mai mediatizate cazuri din ultimii zece ani este, fără dar și poate, cel al lui Gheorghe Dincă, bărbatul care este acuzat că ar fi sechestrat, violat și ucis două tinere, Luiza Melencu și Alexandra Măceșanu. În acest caz au fost audiate peste 100 de persoane, iar dosarul curprinde peste 3.000 de pagini. În luna ianuarie a acestui an, Dincă a fost trimis în judecată pentru opt capete de acuzare: trafic de persoane, trafic de minor, două infracțiuni de viol, două infracțiuni de omor calificat și două infracțiuni de profanare de cadavre sau morminte.

Soția lui Gheorghe Dincă, martor-cheie în proces

Unul dintre martorii cheie în procesul lui Dincă a fost chiar soția acestuia, care lucrează în Italia. Femeia a declarat că soțul său avea episoade violente, dar că nu a bănuit niciodată că acesta ar fi fost în stare de viol și omor. Recent, femeii i s-a schimbat încadrarea, după o plângere făcută de familia uneia dintre fetele ucise, Luzia Melencu. Astfel, soția lui Dincă este suspectată, acum, de complicitate la omor:

”S-a dispus extinderea urmăririi penale în rem și pentru complicitate la omor, urmare a sesizării mamei uneia dintre victime privind o presupusă activitate infracțională a numitei Dincă Elena”, a declarant Felix Bănilă, șeful DIICOT.

Soția lui Gheorghe Dincă a rămas fără casă și fără bani

Pentru că nu are voie să părăsească teritoriul țării, dar nici nu poate intra în casa din Caracal pentru că acolo au fost comise două crime, soția monstrului din Caracal a fost nevoită să se adăpostească la fiul său, care locuiește pe raza municipiului ARAD. Femeia este disperată pentru că nu mai are nicio sursă de venit și nici nu poate dispune de banii din conturi ori de bunurile pe care le deține, deoarece acestea au fost puse sub sechestru de organele legii. Astfel, procurorii au pus sechestru pe trei immobile din Caracal, patru mașini, conturile bancare ale societăților comerciale pe care le administra alături de familia sa, precum și pe conturile soției și ale unuia dintre fii: