Mama Alexandrei Măceșanu, anunț copleșitor cu ochii în lacrimi. „Îi va pedepsi Dumnezeu!”

Mama Alexandrei Măceșanu a emoționat încă o dată cu un mesaj în care își expune durerea. Ce a transmis femeia care își caută fiica de luni bune? Deși i s-a spus că a fost ucisă, are speranța că o va găsi în viață.

A trecut un an de la dispariția Luizei Melencu și aproape 9 luni de când Alexandra Măceșanu a sunat la poliție pentru ajutorul care nu i-a fost acordat nici până acum. Familiile celor două adolescente din Caracal trăiesc totuși cu speranța că o minune se va întâmpla și vor fi găsite. În preajma sărbătorilor totul devine mai greu decât a fost, pentru că anul acesta fetele nu vor fi alături de familie, bucurându-se de clipe de liniște.

Mama Alexandrei nu a mai putut să reziste, așa că s-a filmat în timp ce trimitea un mesaj compleșitor pentru cei care au sprijinit-o de-a lungul timpului. Teodora Măceșanu a subliniat, în cadrul mesajului video, că cei care îl împiedică pe Alexandru Cumpănașu din a mai căuta fetele dispărute fără urmă vor fi pedepsite de divinitate.

„Vă mulțumim din suflet că sunteți alături de noi și ne susțineți și faceți orice este posibil să găsim fetele! Vă transmitem sănătate, Sărbători Pascale fericite, fiecare acolo unde sunteți! Îi mulțumim și verișorului nostru, rar întâlnești persoană ca el, îi mulțumim din suflet! Mai e un pic și se fac 9 luni de zile de la dispariția Alexandrei și un an de la dispariția Luizei… Nu am încetat nicio clipă să ne rugăm și să ne gândim la ele, la Alexandra, la Luiza. Vă iubim dragii noștri Cumpănași! Sincer, nici nu am cuvinte să spun ceea ce simt, prin ceea ce trecem zi de zi, dar avem speranță că totul o să fie bine și cei care încearcă să îl denigreze pe Alexandru și să îl oprească să nu mai continue căutarea fetei, pe aceia îi va pedepsi Dumnezeu”

Teodora Măceșanu, mama Alexandrei