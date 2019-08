Povestea dramatică a dansatoarei lui Jennifer Lopez. Suzy Perez a ajuns să cerșească pe străzi FOTO

Suzy Perez a fost una dintre cele mai dorite femei din lume, mereu admirată pentru felul în care poza sau își făcea apariția la un eveniment. Aceasta se află într-o perioadă neagră. Cum a ajuns, de pe scenă, de lângă Jennifer Lopez, să cerșească pe străzi? Povestea sa pare un scenariu de film.

Suzy Perez, fosta dansatoarea a lui Jennifer Lopez care a ajuns să cerșească pe străzi

Suzy Perez era cu adevărat un sex simbol. Toți bărbații întorceau capul după ea în momentul în care o vedeau pe scenă, excelând în dans, lucru pe care l-a sesizat Lopez, care a și ales-o în trupa sa de balet. Din păcate, frumoasa brunetă este azi de nerecunoscut, are părut tuns scurt, haine murdare, este neîngrijită și cerșește pe străzi pentru a mai putea supraviețui încă o zi.

Fost model internațional, de pe scenă…la mila oamenilor. Bruneta a fost mințită că semnează cu o agenție din Italia, dar totul s-a dovedit a fi o înșelătorie. Aceasta a fost exploatată sexual, moment în care viața sa a luat o turnură la care nu s-ar fi gândit vreodată.

„Am luat bătaie soră cu moartea, am rămas invalidă și am pierdut trei locuri de muncă. Când am pierdut-o pe mama, m-am pierdut și pe mine. M-au bătut cinci bărbați deodată și m-au aruncat până unde au putut”

„Mama suferă de demență”