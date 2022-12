Povestea de viață uimitoare a lui Lionel Messi. De la copilul cu probleme de creștere la cel mai bun fotbalist al planetei

Lionel Messi – probabil, cel mai bun jucător de fotbal al momentului. Este, cu siguranță, unul dintre cele mai interesante fenomene din lumea fotbalului mondial. A spus-o inclusiv marele Diego Maradona, care a avut numai cuvinte de laudă la adresa conaționalului său. Deși a fost comparat la nesfârșit cu rivalul Cristiano Ronaldo, se pare că după Campionatul Mondial de Fotbal 2022, dilema s-a încheiat. Povestea de viață uimitoare a lui Lionel Messi.

Povestea de viață uimitoare a lui Lionel Messi

Lionel Messi s-a născut pe data de 24 iunie 1987, în Rosario, Argentina. A fost un copil crescut într-o familie cu o situație financiară limitată. Încă de mic, a fost diagnosticat cu o deficiență hormonală din cauza căreia nu putea să crească. Astfel, în copilărie, era vizibil mai scund decât ceilalți copii.

Părinții lui Lionel Messi au decis, în cele din urmă, să achite un tratament injectabil cu hormoni de creștere pentru fiul lor. Medicamentația nu a putut fi respectată foarte mult timp, fiindcă familia a rămas fără bani.

La vârsta de 8 ani, a fost recrutat pentru a face parte din sistemul Newell’s Old Boys, un club de fotbal local. Mai târziu, când avea 13 ani, Lionel Messi a primit oportunitatea de a se antrena la academia pentru tineret FC Barcelona, La Masia. Toată lumea știa cât de mult îi plăcea fotbalul, întrucât avea curajul să ia parte la meciuri cu băieți mult mai mari decât el.

Academia pentru tineret FC Barcelona avea să-i plătească tânărului Lionel Messi tratamentul pentru creștere. Pentru a face acest lucru, însă, familia sportivului trebuiau să se mute în Spania. Părinții nu au stat foarte mult pe gânduri și, deși fiului lor nu avea să-i placă să trăiască în Europa, aici urma să experimenteze începutul unei cariere spectaculoase în fotbal.

Ce a spus Diego Maradona despre argentinian

Lionel Messi a semnat contract cu FC Barcelona pe când avea 13 ani. Trei ani mai târziu, avea să dețină titlul de cel mai tânăr jucător care a înscris vreodată un gol pentru franciză. Acest eveniment i-a imortalizat numele în Cartea Recordurilor. În anul 2005, sportivul a câștigat titlul la Campionatul Mondial pentru echipa de juniori a Argentinei, țară de care nu a uitat.

Lionel Messi avea să aducă echipei FC Barcelona titluri importante, precum cel din anul 2009, când a câștigat Liga Campionilor. Mari succese a înregistrat și în cazul La Liga și Supercupa Spaniei. În același an, a fost onorat cu primul Balon de Aur și titlul de „Jucătorul Anului” din partea FIFA.

În anul 2012, Lionel Messi a devenit primul fotbalist care a înscris cinci goluri într-un meci din Liga Campionilor. La numai câteva săptămâni de la momentul cu pricina, a devenit golgheterul cel mai important al Barcelonei. S-a întâmplat după ce a depășit recordul stabilit de clubul lui Cesar Rodriguez cu 232 de goluri.

Statura scurtă a lui Lionel Messi, combinată cu stilul său de joc, avea să-i atragă fotbalistului complimente inclusiv din partea renumitului Diego Maradona.

„Mi se pare că seamănă foarte mult cu mine. Este un lider și oferă multe lecții frumoase în fotbal. Are ceva diferit față de orice alt jucător din lume”, spunea Diego Maradona despre conaționalul său.

Condamnat la închisoare din cauza evaziunii fiscale

În anul 2016, Lionel Messi s-a confruntat cu o situație sensibilă, pe plan personal. Fotbalistul și tatăl său au fost găsiți vinovați în trei cazuri de evaziune fiscală. A avut loc un proces de patru zile, în care argentinianul a susținut că nu a încălcat legea. De asemenea, jucătorul a punctat că nici nu a fost la curent cu înfăptuirea vreunei ilegalități.

Totuși, Lionel Messi și tatăl său au fost condamnați la 21 de luni de închisoare. Pentru că prevederile legislative din Spania permiteau, sportivul nu a ajuns la închisoare. În schimb, el a trebuit să achite o sancțiune financiară în valoare de 2 milioane de dolari. Tatăl său a avut de plătit o amendă de 1, 5 milioane de dolari.

Cum a ajuns cel mai bun fotbalist din lume

Anul 2017 a fost un an important pentru Lionel Messi din mai multe puncte de vedere. Pe plan profesional, a semnat un nou contract cu FC Barcelona. În același an, sportivul s-a căsătorit cu partenera sa, Antonella Roccuzzo. Cei doi se cunoșteau încă din copilărie și au avut o relație romantică pe parcursul mai multor ani. Cuplul are trei copii: Thiago, Mateo și Ciro.

Tot în anul 2017, Lionel Messi a creat o fundație ce îi poartă numele, special pentru a oferi tinerilor dezavantajați diverse opotunități. Câțiva ani mai târziu, fotbalistul avea să fie numit ambasador UNICEF.

În anul 2019, Lionel Messi a fost clasat drept cel mai bine plătit sportiv la nivel internațional. L-a întrecut chiar și pe rivalul său, Cristiano Ronaldo. După ce a Argentina a învins Franța în finală și a câștigat titlul mondial pentru a treia oară, în 2022, dilema vremii a fost lămurită: Lionel Messi este, potrivit multor voci, cel mai bun fotbalist din lume.