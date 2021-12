Povestea de iubire pe care o trăiește Anamaria Ferentz. Ce a făcut americanul de ziua ei

Anamaria Ferentz se bucură de o poveste de dragoste ca-n filme! Celebra cântăreață și-a găsit sufletul pereche departe de meleaguri. Cum arată partenerul său și ce au făcut special de ziua de naștere a solistei?

Anamaria Ferentz a plecat deja de ani buni din România. Vedeta a lăsat numele pe care și l-a făcut cunoscut și cariera pe care a clădit-o și a ajuns în Statele Unite ale Americii unde a luat viața de la capăt. Recent, fosta solistă a postat primele fotografii cu iubitul american.

Fanii s-au bucurat să o vadă că în sfârșit și-a găsit perechea. Imaginile de la ziua de naștere a artistei sunt cu siguranță amintiri pe măsură. Iubitul a surprins-o cu o excursie în New York. Blondina care a împlinit frumoasa vârstă de 46 de ani radiază de fericire la brațul amorezului său care este un om de afaceri în SUA.

Ea a fost răsfățată peste măsură în ziua ei specială, așa că a poposit la un restaurant unde a luat cina alături de partener și un alt cuplu de prieteni, ulterior au făcut o excursie rapidă în New York în prezența unui grup mai mare de amici.

De asemenea, din această zi nu a putut să lipsească shopping-ul. Fosta solistă a trupei Demmo a povestit în detaliu cum decurge viața ei și a fost transparentă cu privire la povestea de dragoste de care se bucură acum.

„The best birthday ever, the best vacation ever, the best time ever with my favourite people in my favorite city NYC. Thank you baby. 🙏🏻💝🎉🎈❤️💗💞💕😘💋💋💋

#supergrateful #superinlove #superloved #superblessed #superhappy/ Cel mai frumos cadou de naștere din viața mea, cea mai frumoasă vacanță, cel mai frumos timp petrecut cu oamenii mei preferați în orașul meu preferat. Multumesc, iubire!”, a fost mesajul din dreptul seriei de fotografii postate pe Instagram.