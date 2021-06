Clipe crunte pentru Anamaria Ferentz în America. Protestele i-au dat viața peste cap (exclusiv)

Anamaria Ferentz s-a mutat în Statele Unite ale Americii, de peste un deceniu, vreme în care s-a acomodat cu ”visul american”.

Acolo, Anamaria Ferentz scrie cărți, vinde case și compune muzică pentru copii. Artista a fost martoră, anul trecut, și la protestele violente din America și a povestit totul. Ea a spus că s-a simțit ca într-o zonă de război, motiv pentru care, ulterior, s-a mutat la curte, în siguranță.

”Pandemia, aici, în California a fost grea, multe restricții și, din păcate, oamenii sunt foarte ușor de speriat, așa că aveai impresia că ești singur pe lume, nimeni nu mai comunica cu nimeni, și oamenii se fereau de oameni pe stradă… a fost foarte ciudat pentru mine… Noroc că am prieteni echilibrați care s-au comportat normal în perioada asta plină de stres și de frici.

Anamaria Ferentz are mult de lucru în această perioadă. Ea așteaptă să publice o carte, scrisă atât în limba română cât și în limba engleză.

”În prezent, aștept să public o nouă carte de povești pentru copii ”Matei și prințesa în rochiță galbenă”, pe care am scris-o în română și în engleză. Îmi doresc să colaborez cu o editură de aici, ca să am acces mai mare la cititori. Sunt în discuții, deocamdată. Și, în plus, lucrez la cântece pentru copii, pe care să le ofer la pachet cu cartea… Și la un proiect muzical nou, care sper să ajungă în curând la public”, a mai dezvăluit Anamaria Ferentz.