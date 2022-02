Dragoș Bucur, Andi Moisescu, Andra și Bobonete au rămas profund impresionați de povestea cutremurătoare a unei fetițe de numai 16 ani de la Românii au talent. Adolescenta a venit pe scena show-ului de la PRO TV și le-a povestit juraților despre boala cumplită de care suferă. Toți au rămas mască.

Viața bate filmul, iar povestea cutremurătoare a unei adolescente i-a impresionat până la lacrimi pe cei patru jurați de la Românii au talent. Casiana Biteș are 16 anișori și nu poate sta fără mască de protecție. Deși în pandemie masca a devenit un accesoriu obișnuit, eleva a purtat-o toată viața ei.

Boala cumplită de care suferă îi atacă sistemul imunitar, din acest motiv Casiana poate ajunge pe patul de spital din cauza celei mai mici infecții.

„Vin dintr-un sătuc, din Moldoveni, județul Ialomița. Vreau să mă fac psiholog, dar am o pasiune, să pictez. Am vrut să-mi pun sentimentele undeva și am descoperit că pot să pictez. Le-am pus pe hârtie.”, le-a mărturisit micuța Casiana prezentatorilor Smiley și Pavel Bartoș, în culisele emisiunii.