Poveste impesionantă de viață. O tânără cu dizabilități din Iași a devenit favorita patronului imediat după angajare

Potrivit specialiștilor, numărul persoanelor cu dizabilități ce lucrează a crescut în ultimii ani. Într-o companie din Iași cu zece angajați lucrează trei persoane cu handicap mental. Aceștia etichetează și ambalează marfa.

Într-o companie din domeniul logistic din Iași lucrează 10 persoane. Din acestea, trei sunt cu handicap mental. Tinerele au fost recrutate pentru angajare în urmă cu câteva luni. Ele provin dintr-un centru de plasament din Iași.

Una dintre aceste tinere este Alexandra. Are 31 de ani și vine în fiecare zi la muncă, timp de patru ore. În timpul programului, Alexandra ambalează și lipește etichetele pe produsele alimentare. Tânăra lucrează de doar trei luni în cadrul firmei.

Alexandra spune că un loc de muncă o ajută foarte mult să depășească probleme cu care se confrunta când era mică. Întotdeauna și-a dorit un loc de muncă, însă nu toată lumea o accepta. Nu a renunțat până nu a găsit ceva potrivit pentru ea.

„Am lucrat ca manipulant, ca femeie de serviciu și la un centru de adulți cu dizabilități. A fost greu să îmi găsesc un loc de muncă din cauza situației mele. Nu voiau să mă angajeze din cauza problemelor pe care le am, le avem noi, de fapt, cei din centrele de plasament. Am fost la mulți angajatori, am dat interviuri, am depus CV-uri și tot nu mă angajau. Am stat și câteva luni sau chiar un an fără un loc de muncă. Am văzut că nu am nicio șansă, dar am insistat, nu m-am lăsat. Am vrut să am un loc de muncă. Când nu mi-am găsit ceva să lucrez mă duceam cu ziua și câștigam niște bănuți.