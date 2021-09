Postul TV care transmite Macedonia de Nord – România. Unde vedem meciul de diseară

Echipa Națională a României, condusă de Mirel Rădoi, își joacă în aceste zile șansa de calificare la CM 20222 dn Qatar. Până acum România a jucat cinci meciuri în Grupa J preliminară, având două înfrângeri și trei victorii, până la meciul din această seară. Pe stadionul din Skopje se va juca returul cu Macedonia de Nord, după ce în prima manșă Mirel Rădoi și elevii săi au câștigat cu 3-2.

Campania de calificare la Campionatele Mondiale din Qatar, de anul viitor, a început deja, de ceva vreme. Mirel Rădoi s-a bazat până acum pe 26 de jucători pentru meciurile din Grupa J. Din păcate, mai multe accidentări, dar și noile cazuri de infectări cu covid, inclusiv al lui Ianis Hagi, au diminuat lotul la doar 17 jucători.

„Avem 17 jucători la antrenament, dar e clar că această stare pe care o avem în momentul de faţă din punct de vedere emoţional ne poate clătina puţin. Dar cred că până la urmă ce nu ne poate doborî ne întăreşte. Acesta este un moment oportun pentru noi să arătăm cât de uniţi suntem şi cum reuşim să trecem peste această problemă din punct de vedere mental.

Aş asemăna această problemă cu perioada de anul trecut când noi am jucat în Islanda. Dar eu cred că acest moment dificil ne va uni mai mult. Am început această acţiune cu 26 de jucători şi în seara asta am avut la antrenament doar 17. Dar jucătorii pe care îi chemăm nu sunt doar pentru a completa lotul. Sunt jucători pe care ne bazăm, deci jucătorul care îl va înlocui pe Ianis Hagi va şti foarte bine ce are de făcut”, a spus Rădoi înainte de meciul din această seară.