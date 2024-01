Porecla pe care Prințul William i-a pus-o lui Kate Middleton. Doar oamenii din familia regală știau apelativul

Unii o numesc Prințesa de Wales, alții o numesc Catherine, în timp ce alții o strigă chiar mama a trei copii norocoși. Dar se pare că Prințul William are propria poreclă specială pentru soția sa, Prințesa Kate. Iată cu ce apelativ i se adresează. Doar câteva persoane îl cunosc!

Ce poreclă i-a pus Prințul William soției sale

Prințul și prințesa de Wales s-au căsătorit în aprilie 2011, devenind părinții a trei copii minunați, prințul George, prințesa Charlotte și micul prinț Louis. Deși mulți ar crede că flacăra dragostei s-a mai stins, ei bine, după 12 ani de căsnicie, este clar că Prințul William și Kate Middleton sunt la fel de fericiți împreună.

Așa că nu este o surpriză să aflăm că în spatele ușilor închise se răsfață și se alintă cu fel și fel de apelative. La fel ca majoritatea cuplurilor, și ei au porecle unul pentru celălalt.

Cum o strigă în intimitate

Potrivit noii cărți a lui Tom Quinn, Gilded Youth: An Intimate History of Growing Up in the Royal Family (O istorie intimă a creșterii în familia regală), care spune povestea familiei regale prin interviuri cu personalul palatului și cu persoane din interior, William are un apelativ extrem de drăguț pentru soția sa.

Așadar, potrivit poveștilor din interior, se pare că prințul îi spune uneori lui Kate ”Babykins”. Prințesa, la polul opus, îi spune lui William ”babe” dar uneori face și haz de necaz, numindu-l ”chelios”!

Totodată, fiul cel mare al Regelui Charles și soția lui au fost auziți folosind porecle unul pentru celălalt la Chelsea Flower Show în 2016. Aceștia și-au spus ”dragă” și ”babe”, potrivit publicației britanice mirror.co.uk.

Care a fost prima poreclă a lui William

În urmă cu ceva timp, William dezvăluita că mama sa, Prințesa Diana, a fost cea care i-a dat prima poreclă din viața lui, ”Wombat”. Într-un interviu acordat în 2007 lui Matt Lauer, de la NBC, el a spus:

”A început când aveam doi ani. Mi s-a spus, pe bună dreptate, pentru că nu-mi pot aminti atât de departe în timp. Dar când am fost în Australia cu părinții noștri, iar ”wombat”, știți, este animalul local. Așa că, practic, așa mi s-a spus. Nu pentru că arăt ca un wombat, sau poate că arăt.”, a spus fratele lui Harry.

Kate, între timp, a fost poreclită „Squeak” când era mică, în timp ce frecventa școala St Andrew’s School din Berkshire. ”Am fost poreclită Squeak, la fel ca porcușorul meu de Guineea. Era unul numit Pip și unul numit Squeak pentru că sora mea se numea Pippa, iar eu eram Squeak”, a spus nora Regelui Charles.

