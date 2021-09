Porecla pe care a primit-o Rocsana Marcu în Anglia. Ce au scris jurnaliștii britanici despre fosta vedetă TV

Rocsana Marcu a devenit extrem de cunoscută în Anglia, ba chiar a primit și o poreclă inedită din partea jurnaliștilor britanici! Vedeta a decis să renunțe la cariera ei și să își caute norocul departe de casă, dar se bucură de atenție și pe alte meleaguri.

Rocsana Marcu a renunțat la faima din România pentru a deveni agent imobiliar în Londra! Aceasta s-a mutat definitiv în altă țară în momentul în care și-a dat seama că pandemia de coronavirus o să îi pună multe bețe în roate, așa că a uitat de cariera ei din țară!

Totuși, ea nu a scăpat de atenția jurnaliștilor britanici. Cei de la The Sun au numit-o Holly Willoughby a României, făcând referire la o cunoscută prezentatoare de televiziune ce este extrem de îndrăgită printre telespectatori, astfel că Rocsana Marcu a fost imediat luată în vizor, asemănarea dintre ele fiind vizibilă.

Mulți au fost surprinși în momentul în care blondina și-a făcut bagajele și a plecat alături de cele două fetițe din România. Ea și-a înscris micuțele la școală în Marea Britanie și își propune să rămână acolo pentru a profita de diferitele oportunități ce i se oferă.

De asemenea, Rocsana Marcu a dezvăluit că a cochetat cu domeniul imobiliar și în România, așa că știa de unde își dorește să înceapă în momentul în care a renunțat la popularitatea pe care o avea în țară și nu s-a mai uitat înapoi.

„Până atunci, stau în chirie, că stau bine. Am cochetat cu domeniul imobiliar și în România, dar în momentul în care am decis să ne mutăm la Londra, știam că asta voi face.

Întotdeauna am acționat conform unui plan bine stabilit.

Am studiat șase luni până când am luat toate examenele și abia apoi am început să lucrez.”, a adăugat blondina.