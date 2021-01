Adevărul despre mutarea Rocsanei Marcu în Anglia. Oferta a fost mult prea tentantă să îi reziste

S-a aflat tot adevărul despre mutarea Rocsanei Marcu în Anglia. Oferta a fost mult prea tentantă pentru ca vedeta să îi reziste. De ce a plecat, de fapt, Rocsana Marcu în Anglia, citiți în articolul de mai jos.

Rocsana Marcu s-a mutat în Marea Britanie. Ce a motivat-o să ia decizia radicală

Anul 2020, unul extraordinar pentru Rocsana Marcu

”Dacă mă aude cineva când spun că anul 2020 a fost extraordinar pentru mine cred că spune că am luat-o razna, dar sinceră să fiu, 2020 a fost un an care pentru mine a însemnat schimbarea vieții și cea mai bună mutare pe care am putut s-o fac de-a lungul vieții. Și aici mă refer strict la plecarea din țară, plecarea în Anglia, la Londra, pentru viitorul fetițelor mele.

Și cum ele sunt pe locul 1 în viață mea, nu m-am gândit la nimic altceva în momentul în care am luat această decizie, decât strict la binele lor. Iar înainte să plec din țară, în mijlocul pandemiei am stat de vorbă cu ele, le-am întrebat dacă ar vrea să studieze la Londra și bineînțeles că au spus că da, pentru că ele iubesc locul acesta”, a povestit Rocsana Maqrcu, potrivit ciao.ro.

Fetițele Rocsanei Marcu, fericite în Anglia

Vedeta a povestit că fetițele sale sunt fericite acolo unde se află acum. ”Când am avut evenimente le-am luat de fiecare dată cu mine și se simt foarte bine la Londra, le-a plăcut din primul moment în care am venit aici ia în momentul în care ne-am și mutat, s-au simțit efectiv ca acasă și asta datorită faptului că ele oricum în România au studiat la niște școli private unde au avut foarte mulți colegi din diferite țări, diferite naționalități și a fost foarte ușoară schimbarea asta pentru ele”, a precizat Rocsana Marcu.

Un an rău pentru marea majoritate a oamenilor, a devenit anul bun al Rocsanei Marcu. Aceasta a povestit cum a luat hotărârea să se mute în Anglia. ”În general, așa am făcut de-a lungul anilor, când am văzut că unele lucruri nu merg așa cum îmi doresc, m-am adaptat foarte ușor, din mers, ceea ce s-a întâmplat și acum.

Lucrurile nu mergeau prea bine în România

Nu pot spune că nu mergeau în România lucrurile așa cum îmi doream eu, că nu am eu cum să mă pun cu un sistem politic care știți bine cum este în țară, și nu doar politic, ci și medical, în fine, dar consider că pentru copiii mei trebuia să fac această schimbare radicală și cea mai importantă și majoră pe care am făcut-o vreodată în viața mea și sunt tare fericită.

Sunt fericItă pentru ele, pentru felul în care evoluează aici și cum se descurcă la școli și ce diplome obțin de fiecare dată și cât de mândri sunt profesorii de ele și nu le vine să creadă profesorilor că iau note foarte mari și diplome de merit care pe mine mă fac foarte fericită și mândră de ele. Nu că sunt fetițele mele, dar acesta este adevărul”, a mai declarat Rocsana Marcu.