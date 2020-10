Popescu intervine în scandalul momentului cu Ianis Hagi: „Așa cred că-i închid gura lui Gică”

Ianis Hagi a intrat în centrul unui scandal neașteptat la echipa națională, după ce a criticat tactica lui Rădoi la meciul cu Norvegia. Selecționerul i-a dat răspunsul, iar apoi au fost mai mulți oameni care au criticat prestațiile lui Hagi jr. de la națională. Gică Popescu sare în apărarea nepotului său și cere ca Ianis să nu mai fie mereu luat în vizor. Fostul căpitan al echipei naționale este convins că atacurile asupra lui Hagi jr. au de fapt ca țintă finală pe tatăl său.

„Știi ce nu mi se pare mie normal? Că la fiecare meci, la fiecare eveniment, singurul care e pus sub lupă este Ianis. Câte pase a dat, cât a greșit, ce a făcut, cât a alergat, la fiecare meci! Eu nu am văzut niciun alt jucător de la echipa națională să-l pună sub lupă cum îl pun pe Ianis.. Sunt jucători cu mai multă experiență, jucători care au jucat mai multe meciuri la națională.

Dacă are numele, trebuie să sufere din punctul acesta de vedere? Ok, îl cheamă Hagi, dar nu joacă Hagi, joacă Ianis, joacă un copil tânăr care a făcut performanță la U21, care joacă la o echipă importantă din Europa, cum nu o fac mulți din actuala echipă națională. Băi, oameni buni, puneți lupa și pe alții care au mai multe meciuri la națională și care trebuie să ducă greul echipei nationale… și nimic. Lupa pe Ianis. Așa cred că-i închid gura lui Gică, probabil”, a spus Gică Popescu pentru As.ro.