Polițiștii protestează în Piața Victoriei. Florin Cîțu a fost amendat, ce i-au scris pe procesul verbal

Polițiștii protestează în Piața Victoriei, nemulțumiți de deciziile Guvernului de a nu le majora veniturile, dar și de condițiile de muncă. Sindicaliștii au plecat în marș spre Palatul Parlamentului și au scris o amendă pe numele Florin Cîțu. Premierul fost ”sancționat” pe timp nelimitat.

„De aproximativ două luni de zile, sindicatul nostru este sesizat zilnic cu privire la faptul că un nemernic de conducător auto conduce pe șoselele României cu o mașină care are numărul București 2021 GUV. Această mașină a fost depistată astăzi, conducând haotic pe străzile Bucureștiului, dar și a României și am constatat că la volan este un domn Cîțu care habar nu are să conducă această mașină care se numește Guvernul României.

Drept urmare, am luat decizia ca în baza Legii 153 din 2017, legii 223 din 2015, Ordonanței de Urgență 226, să sancționăm acest Guvern nemernic și să aplicăm sancțiunea suspendării sale pe timp nelimitat. Ne-am săturat de minciunile lor, ne-am săturat de modul grotesc în care încearcă să ascundă sub preș incompetența. Să plece acasă, să lase pe alții competenți care să conducă această țară”, a spus Zerca Vasile, lider SNPPC Constanța, la Antena 3.

„Nu vrem privilegii! Nu vrem majorări salariale, vrem predictibilitate în sistemul de salarizare! Vrem respect pentru pensionari, nu ordonanțe care sfidează legile in vigoare! SNPPC NU SE DEZICE!”, este notat pe pagina de Facebook SNPPC.

Sindicatele polițiștilor, protest la M.A.I față de înghețarea salariilor. Pichet în ultima zi din 2020

Mai multe organizații sindicale din Apărare și Ordine Publică pichetau în urmă cu o lună, alături de grefierii sediile M.A.I și ale prefecturilor din țară în semn de protest față de înghețarea salariilor. Conform sindicaliștilor, deficitul grav de personal este compensat prin suprasolicitarea resurselor existente, aspect care generează un volum de muncă suplimentar și imposibil de gestionat cât timp nu se fac încadrări corespunzătoare.